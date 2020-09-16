Усилить поддержку семей с детьми-инвалидами предложили мажилисмены

Нур-Султан. 16 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Усилить поддержку семей с детьми-инвалидами предложил депутат мажилиса Шакир Хахазов.

«Сегодня в Казахстане проживает более 80 тыс. детей с инвалидностью. Это не такое большое количество для того чтобы обеспечить им полноценную государственную поддержку. Но, как показывает практика, родителям детей с ограниченными физическими возможностями приходится практически в одиночку бороться со своей бедой», — сказал Хахазов, озвучивая депутатский запрос в среду.

Он отметил, что родителям зачастую приходится самостоятельно оплачивать реабилитацию детей-инвалидов.

«Детям-инвалидам 365 дней в году требуется реабилитационная медицинская помощь, но в Республиканский реабилитационный центр родители годами не могут получить квоту. В итоге им приходится обращаться к платным услугам специалистов ЛФК, логопедов дефектологов массажистов, что обходится минимум в Т120-150 тыс. в месяц. При пособии по уходу за ребенком в Т80 тыс. такая реабилитационная помощь становится не по карману большинству», — подчеркнул он

Кроме того, Хазазов обратил внимание на организацию процесса предоставления психолого-педагогической помощи и нехватку бесплатных лекарств и для детей-инвалидов, и нехватку соцработников.

Также он подчеркнул, что у родителей детей-инвалидов нет возможности улучшить свои жилищные условия.

«Следует сказать, что в стране не предусмотрена отдельная государственная программа для обеспечения семей с детьми-инвалидами жильем. Программа «Бақытты Отбасы» им недоступна, потому что при расчете дохода семьи учитываются пособие по инвалидности, алименты и прочие доходы. При огромных расходах на лечение детей аренда съемного жилья или стандартная ипотека становятся неподъемными», — отметил Хахазов.