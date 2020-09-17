Министр ЕЭК предлагает увеличить расчеты между ЕАЭС и Китаем в нацвалютах

Алматы. 17 сентября. КазТАГ – Министр Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев предлагает увеличить расчеты между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Китаем в национальных валютах.

«Страны ЕАЭС постепенно переходят на расчеты в национальных валютах внутри союза. К этому же надо стремиться в торговле с Китаем», — заявил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев 16 сентября на онлайн-конференции «Какой путь выберут страны ЕАЭС и Китай?».

Как уточняется, основной темой стало обсуждение перспектив сопряжения ЕАЭС и китайской инициативы «Один пояс, один путь» в условиях смены мирохозяйственных укладов и ухудшения отношений между США и КНР. В конференции приняли участие ведущие эксперты и представители органов власти КНР, государств ЕАЭС, Евразийской экономической комиссии.

«Наступил момент, когда нам нужно наполнять идею сопряжения ЕАЭС и китайской инициативы «Один пояс, один путь» прорывными инициативами, которые могли бы дать возможность обозначить новый виток в международном экономическом сотрудничестве», — подчеркнул Глазьев.

Он отметил, что уже сделано достаточно много в части модернизации транспортно-логистических систем, строительства трубопроводов в интересах укрепления энергетической безопасности евразийского региона.

«На сегодняшний день примерно 50 контейнерных поездов проходит между Китаем и Европейским союзом через нашу территорию, то есть фактически достигается оптимизация транспортных потоков. Мы вышли на скорость перемещения контейнерных поездов между центральным Китаем и центральной Россией в одну неделю», — привел пример министр ЕЭК.

Глазьев также заявил о значимости перехода к расчетам в национальных валютах.

«В Евразийском экономическом союзе страны постепенно увеличивают долю расчетов в национальных валютах как внутри Союза, так и в торговле с Китаем. Нам необходимо сотрудничество финансовых регуляторов и крупнейших торговых структур – имею в виду в первую очередь торговлю сырьевыми товарами, которые лежат в основе взаимного товарооборота», — сообщил министр ЕЭК.

Так, доля расчетов в российских рублях во взаимной торговле государств ЕАЭС в 2019 году составила 72,4%, увеличившись по сравнению с 2015 годом на 4,4 процентных пункта.

Кроме того, министр ЕЭК отметил необходимость создания инфраструктуры экономического сотрудничества, а также собственной системы регулирования торговли товарами и ценообразования, которая обеспечит долгосрочную финансовую стабильность государствам. Участники конференции заявили о значимости взаимодействия в сферах кибербезопасности, развития технологий, электронной торговли и других.

«Нам необходимо углублять международное сотрудничество для сочетания наших конкурентных преимуществ и разнообразия экономик с целью получения синергетического эффекта», — резюмировал Глазьев.

Руководитель Китайско-Российского исследовательского центра гуманитарных обменов, бывший заместитель руководителя международного отдела Центрального комитета Коммунистической партии Китая Чжоу Ли остановился на ситуации в мире в связи с ухудшением отношений Китая и США и заявил о необходимости демократизации международных отношений и невмешательства во внутренние дела стран.

«Цели у «Большого евразийского партнерства» и китайской инициативы «Один пояс, один путь» во многом совпадают. Мы ориентированы на развитие стратегического сотрудничества с государствами ЕАЭС и его наблюдателями», — заявил Чжоу Ли.