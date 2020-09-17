Алматы. 17 сентября. КазТАГ – Стоимость строительства обещают снизить в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

«Удешевление произойдет за счет механизмов, внедренных комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Установлены лимиты на стоимость строительства объектов. Стоимость строительства одних и тех же объектов по регионам должна быть одинаковой. Для этого внесены соответствующие изменения в нормативно-технические документы и разработана Дорожная карта по установлению предельной стоимости (лимиты) на строительство всех социальных и гражданско-жилищных объектов», — говорится в сообщении в четверг.

Как уточняется, установление лимита осуществляется на основе укрупненных показателей, в случае их отсутствия – на основе реализованных объектов. «Автоматизирован механизм расчета лимита на базе существующего портала РГП «Госэкспертиза». Разработана информационная система, обеспечивающая прозрачность, открытость и достоверность формирования цен. Формирование расценок будет полностью осуществляться на основе ведомственной статистики. Вносятся изменения в законодательство в части обязательного применения типовых проектов, создания единого электронного банка проектов, а также передачи экспертизы объектов первого уровня ответственности за счёт средств квазигосударственного сектора в госэкспертизу. Данные поправки разработаны и внесены в мажилис парламента РК в рамках проекта закона по вопросам развития бизнес-климата», — пишет пресс-служба.

Отмечается, что планируется ужесточить квалификационные требования к физическим и юридическим лицам, занимающимся проектированием и экспертизой проектов. «Проводится анализ перечня квалификационных требований к сметчикам, в том числе на наличие профильного образования. Разработан проект НПА по выделению в отдельную специализацию экспертные работы по сметной документации. Проект НПА находится на стадии согласования в госорганах. Продолжается реализация пилотных проектов в Жамбылской, Северо-Казахстанской областях и г. Нур-Султан. Согласно утвержденной Дорожной карте, поправки в законодательство разработаны и находятся на согласовании.

Поправки в области системы планирования, финансирования, проведения госзакупок планируется утвердить к августу текущего года. Ответственные по внесению поправок — МНЭ и МФ», — рассказали в МИИР.

Также сообщается, что в области строительства – подготовлена методика определения первоначальной стоимости строительства.

«После внесения соответствующих изменений акиматы начнут реализовывать пилотные проекты. В этом году начата работа по оцифровке строительных норм и внедрению технологий цифрового моделирования, которые полностью обеспечат прозрачность и цифровизацию строительной отрасли. В 2020 году будут оцифрованы 36 нормативно-технических документов, В 2021-2023 годах – 195», — отмечается в сообщении.

В МИИР рассказали, что в будущем на практике проектно-сметная документация будет в автоматизированном режиме проверяться на требования действующих госнормативов, что позволит автоматизировать работу экспертизы, и положительно скажется на качестве проектов и подсчете их стоимости.