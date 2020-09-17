Нур-Султан. 17 сентября. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены в восьми областях Казахстана на 18 сентября, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«18 сентября в Акмолинской области местами ожидается град. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер северо-западный местами 15-20, ночью и утром порывы 23 метров в секунду. В Кокшетау 18 сентября ожидается ветер северо-западный порывы 15 метров в секунду. В Нур-Султане ночью и утром 18 сентября ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в среду.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-90%.

«Днем 18 сентября в Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность», — сообщает пресс-служба.

Синоптики оценили вероятность шторма в 90-100%.

«18-19 сентября в Северо-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом юго-западный местами 15-20 метров в секунду. В Петропавловске 18-19 сентября ожидается ветер северо-западный с переходом юго-западный порывы 15-20 метров в секунду», — отмечают эксперты.

Вероятность шторма — 90-95%.

«18 сентября в Карагандинской области местами ожидается туман. Ветер юго-западный, западный, местами 15-20, ночью порывы 23 метров в секунду. В Караганде 18 сентября ожидается ветер западный, порывы 18 метров в секунду», — предупреждают метеорологи.

Вероятность шторма синоптики оценили в 70-75%.

«18 сентября в Костанайской области местами ожидается туман. Ветер северо-западный, западный местами 15-20 метров в секунду», — пишет пресс-служба.

Вероятность шторма — 90-95%.

«Ночью 18 сентября в Туркестанской области местами ожидаются пыльная буря, ветер западный 15-20 метров в секунду», — уточняют синоптики.

Вероятность шторма — 90-95%.

«18 сентября в Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, ветер юго-западный, западный местами 15-20, порывы 23 метров в секунду. В Усть-Каменогорске 18 сентября ожидается ветер порывы 15-20 метров в секунду. В Семее 18 сентября ожидается ветер порывы 15-20 метров в секунду», — сообщают в «Казгидромет».

Вероятность шторма — 90-95%.

«Днем 18 сентября в Мангистауской области местами ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду. В Актау днем 18 сентября ожидается ветер восточный, юго-восточный, порывы 18 метров в секунду», — резюмируется в сообщении.

Вероятность шторма — 90-95%.