Нур-Султан. 17 сентября. КазТАГ – Ограничения ослабили в Казахстане – некоторым кинотеатрам разрешили начать работу, передает корреспондент агентства.

«Внести в постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 15 августа 2020 года №48 «Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении» следующие изменения и дополнения: 1) подпункт 3) пункта 2 изложить в следующей редакции: «3) запрет деятельности развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг центры, детских игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, батутов, и другие), кинотеатров (за исключением кинотеатров на открытом воздухе), букмекерских контор», — говорится в постановлении главного государственного санитарного врача Казахстана.

Также при соблюдении требований главсанврача разрешены:

— деятельность детских кабинетов/центров коррекции, детских и взрослых образовательных центров, при заполняемости группы – не более 15 человек, по предварительной записи;

— деятельность государственных органов (организаций, предприятий), органов квазигосударственного сектора, национальных кампаний, иных организаций, а также субъектов предпринимательства, при этом не менее 50% сотрудников остаются на дистанционной форме работы (при штатном расписании более 30 сотрудников);

— деятельность объектов общественного питания на открытом воздухе и в помещении с установлением в зале не более 50 посадочных мест, без проведения коллективных мероприятий.

«Подпункт 35) пункта 2 изложить в следующей редакции: «35) введение следующих ограничительных мер в выходные и праздничные днисогласно трудовому законодательству Республики Казахстан: приостановление работы торговых домов, торгово-развлекательных центров за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них; приостановление работы непродовольственных и продовольственных крытых рынков. 6) пункт 2 дополнить подпунктами 43), 44), 45) следующего содержания: «43) разрешение деятельности кинотеатров на открытом воздухе с соблюдением масочного режима, социальной дистанции; 44) разрешение деятельности театров (заполняемость не более 50%, но не более 50 человек, с регистрацией на портале infokazakhstan.kz, соблюдением масочного режима, социальной дистанции и соблюдении требований постановления ГГСВ РК №43); 45) разрешение деятельности объектов общественного питания, расположенных в торгово развлекательных центрах (в отдельных помещениях) при заполняемости не более 50 посадочных мест, без проведения коллективных мероприятий (…)», — сказано в документе.

Разрешено предоставление длительных и краткосрочных свиданий лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) с родственниками в установленном порядке, при соблюдении следующих требований: 1) предоставление родственниками, прибывающих на длительные и краткосрочные свидания документа об их лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом,с момента получения которого прошло не более пяти суток; 2) допуск на длительные свидания не более одного взрослого человека; 3) измерение температуры тела и опрос с заполнением анкеты всех лиц, прибывающих на длительные и краткосрочные свидания в учреждения УИС, в последующем с проведением ежедневной термометрии лицам, находящимся на длительных свиданиях; 4) соблюдение масочного режима при предоставлении длительных и краткосрочных свиданий, сотрудниками учреждений УИС, спецконтингентом и их родственниками; 5) регулярное проведение в комнатах длительных свиданий учреждений УИС, текущих уборок с применением разрешенных дезинфицирующих средств по режиму обработки при вирусных инфекциях не реже 2-х раз в день с последующим проветриванием и кварцеванием; 6) помещение осужденных, которым было предоставлено длительное свидание на карантин в течение 14 дней».