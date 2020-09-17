Не пора ли в стране создать партию популистов?

Субсидирование, финансирование и прочие пряники обещают власть предержащие

Новость, которая способна вскружить голову любому, простите за дискриминационное определение, несостоятельному казахстанцу. Власть готова, даже представить себе невозможно, субсидировать до 80% арендной платы тем гражданам, которые снимают жилье!

Так, министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов смело заявил, что-де, «для ускоренного решения жилищных вопросов очередников предлагается предусмотреть механизм субсидирования арендной платы в частном жилищном фонде в размере до 80% от арендной платы».

Браво, господа! Все несостоятельные граждане, которые снимают жилье, тут же воспрянули духом. Но через секунду министр «добил» их, заявив, что для этого предлагается перенаправить порядка 90 млрд. тенге, предусмотренных в рамках «Нурлы жер», на строительство арендного жилья.

«Поддержкой будут охвачены порядка 100 тыс. граждан», — Атамкулов, хоть и выказывал свой оптимизм, но воспрянувшие граждане как-то сразу сникли. Речь, хотя формально и ведется о частном секторе, но, дальнейшая речь министра дезавуирует эти предположения.

И это действительно так. Реализовать новый механизм поддержки, по словам министра, должен, «Отбасы банк» — правопреемник пока что существующего АО «Жилстройсбербанк», но который вот уже скоро должен почить в бозе.

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Честно сказать, правильно истолковать речь высокопоставленного чиновника – это настоящее искусство, и этому нужно учиться много лет, если не всю жизнь. Часто приходится домысливать и поворачивать это шальное броуновское движение в нужное русло.

Так вот, наши интерпретации, увы, не истина в последней инстанции. Вполне возможно, все будет по-другому, куда круче, но, увы, вне сомнений, что в гораздо более узком русле.

А все потому, что власть в последнее время, — в историческом контексте 20 лет – это миг, — увлеклась вещами преимущественно вербальными. Для нее гораздо более важно сформулировать кучу важных вещей, закрутить весь смысл так крепко, как последний болт на атомном судне, а дальше – хоть трава не расти.

И ведь мы знаем, что она не растет, а там, наверху, гуляют на своих яхтах, задорно пляшут под реквиемы, рассекают просторы мировых океанов, и совершенно – и вправду ведь! – не догадываются о том, что всюду на родине, 100 км в глубинку от столиц, и далее везде – выжженная степь.

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20 августа 2019 года на должность министра труда и социальной защиты населения был назначен Биржан Нурымбетов. 20 лет своей драгоценной карьеры он отдал социальной сфере, прежде чем добрался до самого Эвереста – креслу министра профильного ведомства.

Но самое смешное, что господина Нурымбетова, наверное, хорошо знают в коридорах власти, а в публичном пространстве до своего громкого назначения он был неизвестен. Фольклорный Вася Пупкин и то личность более популярная.

И во время своего пребывания у власти (которое, на удивление, длится до сих пор) наш министр, видимо, пытаясь восполнить информационный пробел, начал говорить о многих вещах, которые, кстати, могут нравиться неискушенной публике.

Интернет-газета ЗОНАКЗ об этом писала в феврале этого года. Прочитайте из любопытства. Не упрекайте нас в излишней придирчивости. Вы и сами можете оценить полезность самого главного для народа министра. Ловите его на пустом слове!

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Так исторически сложилось, что отсчет многих вещей мы ведем с момента смены верховной власти в стране. И, на удивление, это произошло в очень удачный момент для ушедшего, — столько неоднозначных событий планетарного масштаба свалилось на наши головы, что мы не устаем отряхиваться от пепла.

Кто-то недавно совершенно правильно сказал, что президенту Токаеву ничего не остается, как стать реформатором. Такое нелегкое наследство у него и такая историческая миссия. Стопроцентное попадание.

Но, увы, короля делает свита. И когда она чувствует, что бессильна изменить что-то в сложившемся раскладе, начинает раздавать пряники. На политическом языке это называется популизм. Никаких долгосрочных бонусов – пряник на завтрак каждый день – ожидать в этих условиях не следует. А аппетит у публики, которая уже съела первый пряник, только растет.

В прошлом году, не имея в арсенале серьезных мыслей и идей, власть решила задобрить население, погасив кредиты даже тех заемщиков, которые об этом даже не просили. То есть, власть перешла от обвинений в иждивенчестве, что тоже не есть хорошо, к конкретному действию – заплатить за безрассудные покупки в виде айфонов, путешествий и автомобилей за всех подряд.

«И ничего, государство не обанкротилось!», — вот новый посыл всех недовольных своим финансовым положением. Если так дело пойдет, маргиналы заставят всех налогоплательщиков, местные акиматы и правительство платить за все… Список может быть чрезвычайно обширным, как инфаркт.

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Пожалуй, в Казахстане назрел политический фурункул. Пора создавать популистскую партию. Она вполне может удовлетворить насущные потребности всех, кто желает жить легко, широко и весело.

Но вот загвоздка: ядро Нур-Отана еще в силе. Оно не понимает, что политическая конкуренция не смертельна. По крайней мере, в таком контексте.

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