Нур-Султан. 17 сентября. КазТАГ – Погода без осадков в четверг ожидается лишь на западе Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большую часть территории Казахстана влияет циклон с районов Карского моря, который вызовет дожди местами с грозами, в северных и центральном регионе местами сильные дожди и возможен град. Лишь на западе страны сохраняется погода без осадков. По республике сохраняется усиление ветра 15-20, местами порывы 23-28 м/с, на юго-востоке местами 30 м/с и более, в южной части с пыльной бурей. Местами шквал, на северо-западе РК местами туман», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане облачно, временами дождь. Ветер юго-западный, западный 15-20, днем порывы 23 метра в секунду. Температура днем +11+13, ночью +5+7.

В Алматы переменная облачность, вечером небольшой дождь, гроза. Ветер западный 3-8, при грозе 13 метров в секунду. Температура днем +24+26, ночью +13+15.

В Шымкенте переменная облачность, утром и днем дождь. Ветер западный 8-13, порывы 15-20 метров в секунду. Температура днем +21+23, ночью +12+14.

В Восточно-Казахстанской области днем дождь с грозой, вечером без осадков. Шквал, ветер 15-20, местами 23-28 метров в секунду. Днем +22+27, ночью +8+13.

В Акмолинской области области ожидается дождь с грозой. Ветер 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду. Днем +10+15, ночью +3+8.

В Актюбинской области кратковременный дождь, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +12+17, ночью +4+9.

В Атырауской области без осадков. Ветер 15-20 метров в секунду, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Ветер 15-20 метров в секунду с пыльной бурей. Днем +17+22, ночью +8+13.

В Жамбылской области днем кратковременный дождь с грозой, ночью без осадков, ветер 15-20, порывы 23-28, на юго-западе 30 метров в секунду, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +19+24, ночью +11+16.

В Северо-Казахстанской области дождь с грозой, возможен град, шквал, ветер 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Днем +10+15, ночью +4+9.

В Туркестанской области ожидается дождь, шквал, ветер 15-20, порывы 25 метров в секунду с пыльной бурей, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +20+25, ночью +12+17.

В Кызылординской области днем дождь с грозой, ночью без осадков, ветер 15-20, порывы 23 метра в секунду с пыльной бурей, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +17+22, ночью +9+14.

В Западно-Казахстанской области днем без осадков, ночью кратковременный дождь, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +14+19, ночью +2+7.

В Костанайской области ожидается дождь, туман, шквал, ветер 15-20, порывы 23 метра в секунду. Днем +10+15, ночью +4+9.

В Карагандинской области дождь с грозой. Возможен град, шквал, ветер 15-20, местами 23-28, днем на юго-востоке порывы 30 метров в секунду и более. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +10+15, ночью +4+9.

В Алматинской области днем кратковременный дождь с грозой, ночью без осадков, ветер 15-20 метров в секунду с пыльной бурей, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +24+29, ночью +12+17.

В Мангистауской области без осадков, ветер 15-20 метров в секунду с пыльной бурей. Днем +20+25, ночью +11+16.

В Павлодарской области днем дождь с грозой. Возможен град, шквал, ветер 15-20, порывы 25 метров в секунду. Днем +16+21, ночью +11+16.

«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности», — предупредили синоптики.