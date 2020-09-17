Пассивность работы акиматов по изъятию неиспользуемых сельхозземель отметили в Акорде

Нур-Султан. 17 сентября. КазТАГ – Пассивность работы акиматов по изъятию неиспользуемых сельскохозяйственных земель отмечена на заседании комиссии при президенте Казахстана по вопросам противодействия коррупции, сообщает пресс-служба Акорды.

«Отдельно отмечена пассивность работы местных исполнительных органов по изъятию неиспользуемых сельскохозяйственных земель. К примеру, по результатам пилотного проекта по дистанционному зондированию земли в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской и Мангистауской областях выявлено значительно больше неиспользуемых сельхозугодий, чем установлено земельными инспекциями», — говорится в сообщении в четверг.

В Акорде напомнили, что ранее президент Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием к народу Казахстана, указал на медленные темпы реализации программы «Нұрлы жер» в части строительства индивидуального жилья, причиной чего являются в первую очередь низкие темпы обустройства территорий.

«В связи с этим на заседании заслушаны доклады первых руководителей министерств сельского хозяйства, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, других центральных и местных исполнительных органов. В ходе обсуждения докладчикам поручено обеспечить максимальную прозрачность и системность в сфере земельных правоотношений, в первую очередь при предоставлении земли для нужд предпринимательства и индивидуального жилищного строительства», — сказано в сообщении.

Внимание акимов областей и городов республиканского значения также было обращено на необходимость скорейшего устранения проблем, накопившихся в сфере предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

«Им и профильным министерствам рекомендовано выработать альтернативные пути решения вопросов обустройства коммунальной инфраструктурой массивов, предназначенных для индивидуальной жилищной застройки», — проинформировали в Акорде.

На заседании комиссии под председательством государственного секретаря Крымбека Кушербаева обсуждались два вопроса: «Об эффективности управления, использования и охраны земельных ресурсов в Республике Казахстан» и «Об эффективности реализации мер государственной поддержки по обеспечению жильем граждан».

«Обсужденные на заседании проблемы создают условия, способствующие коррупционным проявлениям. В связи с этим комиссия обратила внимание уполномоченных государственных органов на необходимость принятия незамедлительных мер по их устранению. В рамках обсуждения второго вопроса рассмотрен ход реализации государственных программ в сфере жилищных отношений – «Нұрлы жер», «7-20-25», «Бақытты отбасы». Комиссией приняты к сведению доклады уполномоченных органов о дальнейших планах по обеспечению нуждающихся граждан жильем», — сообщили в пресс-службе главы государства.

В то же время госсекретарь отметил необходимость продолжения целенаправленной работы в указанной сфере в свете дальнейшего роста спроса на жилье, обусловленного демографическими и миграционными процессами.

«Также рассмотрены вопросы обеспечения качества жилья, решения проблем дольщиков, пострадавших от недобросовестных застройщиков, усиления мер финансового контроля за расходованием государственных средств, выделенных на жилищные программы. По итогам заседания Государственный секретарь Крымбек Кушербаев дал конкретные поручения по рассмотренным вопросам, исполнение которых взято на контроль», — заключили в Акорде.