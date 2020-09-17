Т41,2 млн хочет потратить акимат Алматинской области за три месяца на публикации в СМИ

Талдыкорган. 17 сентября. КазТАГ – Т41,2 млн хочет потратить акимат Алматинской области за три месяца на публикации в средствах массовой информации (СМИ), передает корреспондент агентства.

«Заказчик – ГУ «Управление внутренней политики Алматинской области»; наименование – услуги по размещению информационных материалов в СМИ; дополнительная характеристика – информационное сопровождение деятельности Елбасы, главы государства, парламента, правительства РК, государственных органов и представителей организаций местного самоуправления через республиканский интернет ресурс; плановая сумма – Т8 928 571,42», — говорится в описании одного из пяти лотов, размещенных в четверг на портале государственных закупок.

Еще Т11 607 142,86 власти Алматинской области намерены потратить по лоту «Сбор, подготовка и публикация материалов о социально-экономическом развитии региона, информационное сопровождение и разъяснение развития языковой политики, искусства, культуры, туризма, в том числе объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Республике Казахстан через интернет-ресурс», Т13 млн – по лоту «Информационное сопровождение и разъяснение хода реализации правовой политики РК, работы профильных ведомств по правовому обеспечению, формированию правовой культуры и правосознания населения в Алматинской области через интернет-ресурсы», Т3 571 428,57 – по лоту «Информационное сопровождение и разъяснение хода реализации правовой политики РК, работы профильных ведомств по правовому обеспечению, формированию правовой культуры и правосознания населения в Алматинской области через республиканское телевидение» и Т4 166 666,66 по лоту «Сбор, подготовка и публикация материалов по реализации послания главы государства народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действий» и других государственных программ в Алматинской области на государственном языке через интернет-ресурс».

По всем указанным лотам в качестве наименования услуги указаны «Услуги по размещению информационных материалов в СМИ».

Примечательно, что победитель по каждому из лотов должен будет оказать услугу в период до 31 декабря 2020 года.

Предварительный прием заявок на участие в конкурсе стартует 24 сентября в 11.00 и завершится 9 октября в 11.00.