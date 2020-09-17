Сенат вернул в мажилис поправки по вопросам противодействия коррупции

Нур-Султан. 17 сентября. КазТАГ – Сенат вернул в мажилис проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции», передает корреспондент агентства.

«Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам, руководствуясь подпунктами 1), 7) статьи 29 Закона Республики Казахстан «О комитетах и комиссиях Парламента Республики Казахстан», вносит на рассмотрение заседания сената и в соответствии с пунктом 5 статьи 61 Конституции Республики Казахстан рекомендует направить в мажилис парламента изменения в проект закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции», — говорится в заключении профильного комитета сената в четверг.

Целью законопроекта названо совершенствование законодательства в сфере противодействия коррупции.

«Основной задачей законопроекта является введение дополнительных мер по системному предупреждению коррупционных проявлений, в частности: устанавливается запрет на дарение государственным служащим подарков любой стоимости; предлагается отнести к субъектам коррупции должностных лиц, занимающих должность не ниже руководителя самостоятельного структурного подразделения, а также лиц, занимающихся закупками в квазигосударственном секторе; вводится запрет на принятие материального вознаграждения, подарков или услуг членами семей лиц, принимающих на себя антикоррупционные ограничения; предусматривается ввести институт антикоррупционных комплаенс-служб, ответственных за соблюдение корпоративных стандартов добропорядочности, в организациях квазигосударственного сектора; предлагаются поправки, связанные с преобразованием Национального бюро по противодействию коррупции Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции в Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции», — сказано в заключении.

Законопроектом предусматривается установление жилищных выплат сотрудникам оперативно-следственных подразделений антикоррупционной службы.

«В ходе обсуждения законопроекта с учетом замечаний и предложений депутатов Сената возникла необходимость внесения изменений в одобренный мажилисом законопроект. Так, предлагается внести изменения в статью 412-1 (Провокация преступления) Уголовного кодекса, согласно которой под провокацией преступления понимаются незаконные действия должностного лица, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность или досудебное расследование, склонившие лицо к совершению преступления с целью последующего изобличения и привлечения к уголовной ответственности или шантажа», — пояснили в сенате.

Кроме того, в соответствии требованиями части 2-1 статьи 1 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, введенной в действие с 1 июля 2020 года, внесение изменений и (или) дополнений в КоАП РК осуществляется законом, не предусматривающим внесение изменений и дополнений в другие законодательные акты Республики Казахстан.

«В этой связи необходимо исключить поправки в Кодекс из законопроекта. В целом реализация норм законопроекта направлена на формирование антикоррупционной культуры в обществе путем предупреждения и пресечения коррупционных правонарушений», — пояснили парламентарии.