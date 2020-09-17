Создать в Казахстане государственный финансовый сектор предлагает сенатор

Нур-Султан. 17 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Создать в Казахстане государственный финансовый сектор предложил депутат сената Даурен Адильбеков.

«Следует рассмотреть вопрос о создании государственного финансового сектора, через который будут осуществляться меры государственной поддержки и реализация государственных программ», — сказал Адильбеков, обращаясь на заседании сената в четверг с запросом на имя премьер-министра.

По словам парламентария, в каждый кризис бюджетные средства направлялись правительством на спасение частного банковского бизнеса. На эти цели государство направило Т7,5 трлн бюджетных средств.

Между тем, считает он, принятые меры господдержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в виде госсубсидирования процентных ставок до 6% годовых не смогут обеспечить рост кредитования, так как указанная мера ограничивается пострадавшими секторами экономики. Предпринимателям невыгодно брать кредиты, так как по ним не предоставляется отсрочка, а выплачивать по кредиту необходимо уже через месяц.

«По информации главы АФК, в банках Казахстана около 30 тыс. заемщиков из МСБ и из них только 12 тыс. получили в период ЧП отсрочку по платежам на три месяца, то есть, всего 1% действующих субъектов МСБ», — сказал сенатор.

То есть, пояснил парламентарий, банковский сектор практически не участвуют в кредитовании МСБ. Часто банки, по его данным, выдавая льготные кредиты с субсидируемой процентной ставкой, не мотивированы на кредитование МСБ.

«Правительству и Национальному банку нужно выработать конструктивные меры по доступности кредитов банков второго уровня для МСБ», — сказал Адильбеков.