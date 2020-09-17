Нур-Султан. 17 сентября. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены в 15 регионах Казахстана, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям.

«По данным РГП «Казгидромет», штормовые явления ожидаются в 15 регионах страны», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

17 сентября в Нур-Султане ожидается ветер 15-20 метров в секунду, порывы 23 метров в секунду.

17 сентября в Акмолинской области ожидается дождь, ветер 15-20 метров в секунду с порывами 23-28 метров в секунду.

17 сентября в Актюбинской области ожидается ветер 15-20 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду.

17 сентября в Алматинской области ожидается гроза, шквал, пыльная буря, ветер 15-20 метров в секунду.

17 сентября в Атырауской области ожидается ветер15-20 метров в секунду.

17 сентября в Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, шквал, ветер 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

17 сентября в Жамбылской области ожидается ветер 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду, 30 метров в секунду и более.

17 сентября в Западно-Казахстанской области ветер 15-20 метров в секунду.

17 сентября в Карагандинской области ожидается сильный дождь, ветер 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, 30 метров в секунду и более.

17 сентября в Костанайской области туман, ветер 15-20, порывы 23 метров в секунду.

17 сентября в Кызылординской области гроза, пыльная буря, шквал, ветер 15-20 метров в секунду, порывы 23 метров в секунду. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

17 сентября в Мангистауской области ожидается ветер 15-20 метров в секунду с пыльной бурей.

17 сентября в Павлодарской области гроза, шквал, град, местами сильный дождь, ветер 15-20 метров в секунду местами 25 метров в секунду.

17 сентября в Северо-Казахстанской области местами сильный дождь, гроза, шквал, град, ветер 15-20 метров в секунду с порывами до 23-28 метров в секунду.

17 сентября в Туркестанской области ожидается пыльная буря, ветер 15-20 метров в секунду с порывами 25 метров в секунду.