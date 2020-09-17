Выведенные членами ОПГ по «Хоргосскому делу» свыше Т390 млн вернула Швейцария Казахстану

Нур-Султан. 17 сентября. КазТАГ – Выведенные членами организованной преступной группы (ОПГ) по «Хоргосскому делу» свыше Т390 млн вернула Швейцария Казахстану, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры.

«14 сентября 2020 года федеральные власти Швейцарии возвратили Казахстану свыше Т390 млн, выведенных за рубеж членами организованного преступного сообщества по «Хоргосскому делу». Указанные финансовые средства находились на счету иностранной компании в Швейцарском банке, принадлежащей одному из активных членов преступного сообщества Магзуму Абдралиеву, находящегося с 2012 года в международном розыске», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Отмечается, что работа по возврату криминальных активов Абдралиева из Швейцарии велась с 2018 года.

«Ранее, в 2019 году в доход государства по этому делу из Швейцарии уже было возвращено Т140 млн. Таким образом, общая сумма средств, поступивших из Швейцарии в госбюджет по данному делу в рамках работы по возврату активов из-за рубежа, составляет порядка Т530 млн (свыше $1,3 млн)», — уточнили в генпрокуратуре.

Напомним, расследование по «Хоргосскому делу» началось в 2011 году, когда выяснилось, что в контрабанде товара из Китая участвовали должностные лица КНБ и сотрудники таможенной службы. В суде дело начали рассматривать 20 июня 2013 года.

На скамье подсудимых оказались 45 человек, их защищали 35 адвокатов и 45 общественных защитников. Слушания по делу продолжались год. Обвиняемым были предъявлены обвинения по нескольким статьям УК РК – «Экономическая контрабанда», «Создание и руководство организованной преступной группой или преступным сообществом (преступной организацией), участие в преступном сообществе», «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем», «Злоупотребление должностными полномочиями», «Злоупотребление властью.

Фигурантов дела осудили на сроки от 16 до 5 лет колонии.

Суд приговорил экс-сотрудников КНБ Талгата Жакаева и Ирлана Абдрахманова к 17 годам лишения свободы, а Курманбека Артыкбаева – к 14 годам лишения свободы.

Высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов тогда отвергли обвинения следствия и не признали вину.

2 октября 2019 года МИА КазТАГ со ссылкой на источник сообщило, что Жакаев и Артыкбаев вышли на свободу из учреждения ОВ 156/14 в Семее. Вместе с ними, по информации источника, были освобождены еще двое бывших высокопоставленных сотрудников силовых структур. 4 октября сведения об освобождении Жакаева и Артыкбаева, отвечая на официальный запрос МИА КазТАГ, подтвердили в КУИС МВД Казахстана.