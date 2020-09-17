«Назарбаев: Мы должны быть готовы к наихудшему сценарию развития пандемии». «Какой национализм возьмет верх в Казахстане – этнический или гражданский?» «Националисты, «патриоты» и классическая оппозиция: кто пойдёт в парламент» «История Алматы в акимах города»

Сетевой Казахстан 17 сентября 2020г.

INFORMBURO . KZ . «Назарбаев поручил подготовить ресурсы на случай глобальной второй волны пандемии Covid-19» — Заседание Совета безопасности РК прошло под председательством Первого Президента Нурсултана НАЗАРБАЕВА, на нём рассмотрели вопросы обеспечения охраны здоровья населения и экономической безопасности, сообщает сайт Elbasy.kz. — «Нужно выработать прогнозы развития в посткризисный период, концептуальное видение угроз и возможностей. Нужно ещё раз посмотреть план развития с учётом сегодняшней ситуации в мире. Мы должны быть готовы к наихудшему сценарию развития пандемии и сопряжённых с ней угроз«, – сказал председатель Совета безопасности.

CAMONITOR . KZ . «Какой национализм возьмет верх в Казахстане – этнический или гражданский?» — В последнее время часто говорят о росте националистических настроений в Казахстане, и с этим, наверное, трудно не согласиться. Но национализм бывает разный – в частности, гражданский и этнический. Какой из них доминирует сегодня в нашей стране? А какой более приемлем с точки зрения укрепления государственности и успешного развития страны? Возможен ли вообще у нас конструктивный национализм, и при каких условиях? Слово нашим экспертам Газизу АБИШЕВУ, Дине ШАРИПОВОЙ и Асель ТУТУМЛУ.

«Сенаторы-новички: номенклатурная серость или штучный товар?» — Как и предполагали эксперты, итоги очередных выборов в сенат сенсациями не порадовали. Новыми обитателями верхней палаты парламента по уже сложившейся традиции стали преимущественно выходцы из старой доброй номенклатуры. Правда, назвать компанию новичков однородной все же трудно: среди них есть и вроде бы профессионалы своего дела, и «темные лошадки». В том, кто есть кто среди этих «призывников», мы и попытаемся сегодня разобраться. Отчасти затем, чтобы интереснее было наблюдать за работой парламентариев, а отчасти для того, чтобы не питать ненужных иллюзий.

IA — CENTR . RU . Валихан ДАМИРШИН – «Националисты, «патриоты» и классическая оппозиция: кто пойдёт в парламент» — Так вот, согласно последним слухам, день голосования будет назначен на последнее воскресенье декабря этого года. В то же время более адекватные прогнозы говорят о январе-феврале 2021-го, то есть впервые в истории казахстанских выборов они состоятся в конституционные сроки. Эти заочные споры о датах свидетельствуют о том же, о чем говорилось выше – борьбе консерваторов со сторонниками нового курса. Чем меньше остается времени на создание и регистрацию адекватной оппозиционной партии (партий), тем больше шансов у первых заморозить текущий статус-кво на ближайшие пять лет. Вторые же понимают, что еще пять лет с неэффективным парламентом страна не протянет.

CARAVAN . KZ . ««Советские традиции прочно укрепились в сознании людей» — эксперт о «противостоянии» прошлого и настоящего» — Новое поколение граждан, живущих в бывших республиках Советского Союза, уже по-другому относится к общим ментальным ценностям своих родителей. Об этом порталу inbusiness.kz рассказала Ирина ЧЕРНЫХ, профессор Казахстанско-Немецкого университета. Мы решили обсудить эту тему несколько под другим углом, затрагивая более внутренние моменты. Насколько важен вопрос соприкосновения советской ментальности с взглядами молодого поколения в Казахстане? Как отголоски советского прошлого влияют на структуру различных процессов в стране и как казахстанскому обществу и властям грамотно использовать свой исторический опыт? Эти и другие вопросы корреспондент обсудил с общественным деятелем Муратом ТЕЛИБЕКОВЫМ.

«Учителя английского за ведение предмета на «своем» языке награждают, а казахского наказывают» — Самый тяжелый момент, психологически давящий на учителя, – пренебрежительное отношение к языку, как будто мы его назойливо навязываем детям, и нас, педагогов, бьют за это все – и родители, и начальники всех уровней. Возьмем простой пример. Когда речь идет об английском языке, то родители неукоснительно выполняют требования учителя. Совсем другое отношение к казахскому, хотя методика преподавания и изучения любого языка одна и та же.

EXCLUSIVE . KZ . «Депутат Казанцев о праймериз Nur Otan: «Есть риск, что в депутаты пройдут популисты»» — Я бы хотел не быть понятым бюрократически, но прежде всего людям, которых интересуют такие вопросы, я бы посоветовал прочесть тяжелый труд из 27 страниц – «Положение о праймериз». Мы развязали «мешок Пандоры». Вы видите, как от полного скептицизма («бла-бла-тусовка») люди пришли к доверию. Люди спрашивают меня, идти ли на праймериз. Я говорю: «Иди». Есть шанс. Но есть и риски. Первый из них – может захлестнуть волна популизма, потому что у нас в Казахстане говорить на тоях по 30 минут то, что можно сказать за одну минуту, любят, да так, что заслушаешься. А потом когда подумаешь, что он сказал? А он сказал: «Здоровья и счастья!»

«Юрист Бахытжан Базарбек ставит вопрос о доверии акиму Алматинской области» — «Государство полностью потеряло нити управления земельным вопросом. Фаворитом по махинациям с землей является Алматинская область. Что касается Алматы, то на лучших землях госпарка Медеу расположены владения олигархов, — сообщил Бакытжан БАЗАРБЕК, эксперт в области земельного права, член специальной мониторинговой группы Агентства по противодействию коррупции по земельным вопросам, член рабочей группы Администрации президента по цифровизации земельных отношений, независимый эксперт Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Контракты на 8 миллиардов: как региональному депутату достаются самые жирные тендеры» — Тендеры, контракты, гонорары… И как только депутату маслихата Восточно-Казахстанской области Лукбеку ТУМАШИНОВУ хватает времени и сил решать людские проблемы? Честно говоря, народный избранник загружен по полной. В том числе заботами о собственном бизнесе и прибылях. То ли его депутатский мандат так действует, то ли ему просто везет, либо он родился под счастливой звездой, но факт остается фактом – Тумашинову достаются самые сочные тендеры на миллиарды тенге. Зачем такому успешному бизнесмену депутатское кресло?

EXPRESS — K . KZ . ««Народные коммунисты» предлагают простить кредиты и увеличить налоги» — Депутаты фракции «Народные коммунисты» предлагают провести в стране широкомасштабную кредитную амнистию для физических и юридических лиц. Свои предложения они сформулировали в депутатском запросе на имя премьер-министра Аскара МАМИНА. В частности, партийцы просят увеличить налогообложение наследства и сверхдоходов граждан до 30%, обложить налогом денежные переводы физических лиц и вывод чистой прибыли компаний за рубеж, а также ввести цифровой налог в размере 3% с местной выручки крупных иностранных технологических компаний.

TIME . KZ . «История Алматы в акимах города» — За три десятка лет Алматы стал совсем другим. Что было в 90-х? А в начале нулевых? Чем тогда жили горожане, что обсуждали, чем возмущались? В преддверии Дня города мы решили вспомнить историю, посмотреть, что каждый из градоначальников сделал для Алматы.

«Иду на вы!» — Карагандинский собкор нашей газеты Ирина МОСКОВКА призывает к ответу четыре казённых дома: больницу, облздрав, Минздрав и “СК-Фармация”. Недавно я прошла путь рядового казахстанского онкопациента со всеми его кругами ада: томительными очередями в больничных коридорах, операцией, химио- и лучевой терапией. Ни я, ни мои врачи не могут точно спрогнозировать, сколько мне осталось быть на этом свете. Но если следовать определенным инструкциям, часть из которых своими гарантиями обеспечивает государство, то имею неплохие шансы на долгую и счастливую жизнь. Проблема в том, что при нынешней коронавирусной неразберихе госорганы оставили меня и многих других нуждающихся в медицинской помощи людей за бортом. Поэтому я решила встать на путь истца.

365 INFO . KZ . «Большая чистка: минобразования сокращает вузы, а суды встают на защиту студентов» — 25 вузов в Казахстане лишены лицензий и более 30 оказались вне списка размещения госзаказа. Все ли справедливо? Поскольку в состав комиссии вошла и Ассоциация вузов Казахстана, мы спросили у ее президента Рахмана АЛШАНОВА: по каким критериям шел отбор? Почему регулятор очнулся только в 2020 году? — Сейчас в республике около 130 вузов. О проведении оптимизации речь идет давно. И министерство пытается это сделать. Потому что, объективно, есть вузы, в которых не соблюдаются квалификационные требования, причем тянется это уже долго.

«Продюсер жестко ответила на идею министра штрафовать «аморальных артистов»» — Казахстанский музыкальный продюсер Алуа КОНАРОВА отреагировала на предложения министра культуры и спорта Актоты РАИМКУЛОВОЙ штрафовать артистов за появление на сцене в пьяном виде и запрете исполнителей, чье творчество противоречит Конституции — Наконец обратили внимание на сферу спустя полгода, слава Богу, вспомнили, хоть и недобрым словом. Спасибо, госпожа министр! Работники сферы культуры — театров, филармонии и т. д., сферы шоу-бизнеса, ивент-индустрии остались полностью без работы, поддержки государства, и в это время министр выдвигает гениальное предложение! А может начать с самого ведомства? Как насчет двойных смет, коррупции…

MATRITCA . KZ . Нурлан МАХМУДОВ – «По кому «выстрелит» АЗРК?» — Из прописанных во втором Послании народу Казахстана чаяний президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА на неделе реализовались две задумки – создание опять же двух агентств – АСПИР и по защите и развитию конкуренции (АЗРК). Для проходивших армейскую практику последнее вполне рифмуется с военным ЗРК – зенитно-ракетным комплексом. И хотя АСПИР вместе со своим более «весовым» шефом Кайратом КЕЛИМБЕТОВЫМ звучит как бы очень солидно, меня терзают «смутные сомнения», что для К. Токаева и всей нашей многострадальной экономики этот АЗРК, пожалуй, поважнее будет! Поскольку от самого последнего таксиста до самых крутых бизнесменов все прекрасно знают как и на сколько «закручена»-зарегулирована наша бедная экономика, которая лишь на бумагах мировых аудиторов может называться «рыночной».

KZAIF . KZ . «Сулейменов: Мне пришлось вступить в борьбу, не зная масштабов сопротивления» — В этом году исполнилось сорок пять лет со дня выхода «Аз и Я» – одной из главных книг Олжаса СУЛЕЙМЕНОВА. А недавно Олжас Омарович рассказал о том, как создавалась эта книга, и о многом другом известному журналисту Владимиру СНЕГИРЕВУ, который опубликовал интервью на страницах авторитетной российской газеты. Вопросы и ответы этого интервью, вышедшего под заголовком «Возвысил степь, не унижая горы», безусловно, интересны и казахстанскому читателю. Мы решили изложить основные, наиболее актуальные, на наш взгляд, моменты этого интервью – в новой авторской редакции Олжаса Сулейменова. И добавили собственные дополнительные вопросы.

LITER . KZ . «Психолог посоветовала казахстанским родителям удалить ненужные приложения из телефонов» — Родители должны избавиться от ненужных приложений в смартфонах, а освободившееся время уделить обучению своих детей, так как многие из них сейчас вынуждены учиться дистанционно. Такое заявление сделала педагог-психолог, национальный тренер ЮНИСЕФ и Республиканского научно-практического центра психического здоровья Министерства здравоохранения Жулдыз МАХАТАЕВА. Казахстанцы отнеслись к ее рекомендациям неоднозначно.

NOVGAZ.COM . «Я живу в аду». — Согласно официальной статистике, каждый год суды Казахстана рассматривают около 300 дел об изнасилованиях — при том, что в стране ежегодно регистрируется в среднем 1 300 заявлений о подобных преступлениях. На примере жительницы Алматы «Медиазона» объясняет, почему так происходит — полицейские и следователи работают по таким делам неохотно, а родственники подозреваемых угрозами и подкупом заставляют потерпевших молчать. Случай, наглядно иллюстрирующий работу казахстанского правосудия в делах об изнасилованиях, предала огласке адвокат Жанна УРАЗБАХОВА. Она представляет интересы жительницы Алматы, которую больше девяти месяцев назад изнасиловали бывший прокурор и топ-менеджер банка.

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