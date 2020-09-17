Т30 млрд стабфонда РК распределяют по торговым центрам по непонятному принципу – сенатор

Нур-Султан. 17 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Т30 млрд стабилизационного фонда Казахстана распределяются по торговым центрам по непонятному принципу, заявил депутат сената Ахылбек Куришбаев.

«На стабилизацию цен на социально значимые продовольственные товары из бюджета выделено Т30 млрд, (…) но принцип выбора торговых центров непонятен. Почему только некоторые имеют доступ к льготному кредиту? При значительном колебании цен на продовольственные товары их минимальный предел предсказать трудно, так как цены на сельхозпродукцию меняются не только по сезонам, но и каждый год», — сказал Куришбаев на заседании сената в четверг, обращаясь с запросом на имя премьер-министра и председателя Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

По его словам, нет обязательств для торговых центров приобретать только отечественные сельхозтовары, поэтому казахстанские фермеры не могут реализовать свою продукцию, а бюджетные средства тратятся на иностранных производителей.

«Вызывает сомнение и действенность стабфонда в регулировании цен, эффективном использовании бюджетных средств, так как в нем преобладают коррупционные проявления. Я думаю, что этим вопросом должно заниматься агентство по противодействию коррупции», — сказал сенатор.

Чтобы госрегулирование цен было полезным для всех, надо увеличить объемы товаров, закупаемых в фонд, считает он.

«Если нельзя увеличить бюджетные средства, то нужно сформировать фонд социально значимых продовольственных товаров для малообеспеченных слоев населения. Закуп продовольствия и услуг по их хранению, транспортировке, реализации нужно заключать фьючерсным контрактом на конкурсной основе только с отечественными товаропроизводителями, выделяя долгосрочные, льготные бюджетные кредиты», — отметил Куришбаев.