58 тыс. производителей РК с 2021 года оттеснят от закупок недропользователей

Нур-Султан. 18 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Более 58 тыс. производителей Казахстана с 2021 года оттеснят от закупок недропользователей, заявил генеральный директор ТОО «Karlskrona LC AB» Уалихан Ахметов.

«На интернет-ресурсах недропользователей зарегистрировано более 58 тыс. поставщиков — казахстанских производителей товаров и услуг. Общий объем закупок недропользователей по итогам 2019 года составил 7,6 млн. Поэтому он является стратегически важным для максимального освоения именно казахстанскими компаниями», — сказал Ахметов на VIII форуме машиностроителей Казахстана в четверг.

По его словам, исключение с 2021 года Казахстаном мер поддержки местных производителей грозит вытеснением крупными иностранными производителями и сервисными компаниями десятков тысяч казахстанских компаний, на которых трудятся сотни тысяч казахстанцев.

«В условиях посткризисного восстановления, просим поддержать отечественных производителей, а также в кратчайшие сроки выработать альтернативные меры, не противоречащие нормам ВТО», — сказал Ахметов.

В соответствии с соглашением ВТО и положением о ЕврАзЭс, Республика Казахстан обязуется не применять инвестиционные меры, связанные с торговлей, в том числе, требования по местному содержанию при закупке товаров в рамках инвестконтрактов с 1 января 2021 года. Кодексом РК «О недрах и недропользовании» прямо предусмотрено исключение преференциальных норм о применении 20%-ой условной скидки казахстанских производителей товаров, работ и услуг при проведении тендеров. При этом, нормы ВТО требует исключения, по словам Ахметова, норм по поддержке товаропроизводителей не только из кодекса, но и подзаконных актов, регулирующих приобретение недропользователями и их подрядчиками товаров, работ и услуг.