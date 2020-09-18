Нур-Султан. 18 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. С 2021 года норма по местному содержанию в товарах недропользователей отменяется, заявил министр инвестиций и инфраструктурного развития (МИИР) РК Бейбут Атамкулов.

«Объем закупок товаров недропользователями в 2019 году увеличился на 57% по сравнению с 2017 года. Доля местного содержания, наоборот, снизилась на 8,7%. После 1 января 2021 года отменяется требование по местному содержанию в товарах недропользователей, по требованиям о работах и услугах — остается где-то на уровне 50%», — сказал Атамкулов на VIII форуме машиностроителей Казахстана.

По его словам, анализ мер выявил, что требование по местному содержанию в товарах недропользователей имеет слабый успех.

«В основном, контрактные обязательства недропользователей выполнялись, но при этом нерешенными остались технологические, кадровые и другие вопросы. Кроме того, получается, что отечественные производители не сконцентрированы на долгосрочное развитие», — сказал министр.

Пандемия нарушила цепочки поставок и привела к пониманию обязательной поддержки отечественных предприятий. Сами недропользователи также поняли, по мнению министра, что им необходимо размещать заказы в Казахстане.

«Продукция казахстанских производителей должна соответствовать требованиям тех же американских институтов, стандартам европейских стран. Сегодня (в Казахстане – КазТАГ) идет работа по совмещению и принятию этих стандартов. В целом, работа по мониторингу местного содержания у нас останется. Правительство будет поддерживать те или иные направления промышленности, чтобы усилить тех или иных отечественных производителей и индивидуально подойти к тому, как закупку конкретных производителей разместить на ресурсах недропользователей», — сказал Атамкулов.

Стимулированием будет, по его данным, приобретение субъектами мониторинга товаров, работ и услуг у отечественных производителей.

«МИИР разработает дополнительные меры и механизмы повышения конкурентоспособности. Главное — понимать, что мы живем в открытом мире. Меры и механизмы повышения конкурентоспособности не должны противоречить взятым обязательствам в рамках ВТО и ЕврАзЭс. Откроется Казахстан, придут производители, поставщики товаров, оборудования, и мы будем работать именно в этих условиях, с учетом национальных интересов, но в своем менталитете, восприятии технологической, экономической безопасности, мы будем работать над тем, как поддерживать национальных производителей», — пообещал Атамкулов.