Беларусь закрывает границы с Литвой и Польшей

Служба Новостей Центральной Азии. 18 сентября — Граница с Украиной будет усилена. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть госграницу с запада», – сказал Лукашенко во время своего выступления на женском форуме.

Как будут реализованы слова президента на практике, пока неизвестно, пишет Белорусская служба Радио Свобода.

В своем выступлении Лукашенко заявил, что не нуждается в признании выборов другими государствами, и похвалил ОМОН за действия во время акций протеста.

В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против официальных итогов голосования на президентских выборах. Участники протестов заявляют, что результаты были сфальсифицированы в пользу Александра Лукашенко, переизбранного на шестой срок подряд. Сотни тысяч граждан Беларуси требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключённых и арестованных во время акций протеста.

На фоне протестов часть оппозиции была вынуждена покинуть страну из-за угрозы преследования со стороны властей.

Европарламент заявил, что не будет признавать Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси по истечении его нынешнего срока на посту главы государства 5 ноября 2020 года.