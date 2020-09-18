Арестованному заму акима Караганды суд отказал в освобождении из изолятора

Караганда. 18 сентября. КазТАГ – Арестованному заместителю акима Караганды Жаксылыку Шалабекову апелляционная коллегия Карагандинского областного суда отказала в освобождении из изолятора, передает КазТАГ.

«В удовлетворении ходатайства адвокатов следственно-арестованного Шалабекова Жаксылыка о замене меры пресечения отказать. Постановление следственного суда признать законным», — озвучил в пятницу постановление судья Кайырден Алькеев.

В ближайшее время Шалабекова доставят из изолятора временного содержания в СИЗО, где он пробудет два месяца на период расследования.

Напомним, 13 сентября МИА КазТАГ сообщило о задержании замакима Караганды Жаксылыка Шалабекова по подозрению в коррупции при реализации госпрограммы «Нурлы-Жер». Ему вменяют нанесение ущерба государству в размере Т107 млн. 14 сентября стало известно, что Шалабеков арестован на два месяца.