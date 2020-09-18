Глава минздрава Казахстана Алексей Цой возглавил один из комитетов Европейского бюро ВОЗ

Нур-Султан. 18 сентября. КазТАГ – Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой возглавил один из комитетов Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщил официальный представитель минздрава Багдат Коджахметов.

«14-15 сентября, как вам известно, министр здравоохранения Алексей Цой принял участие в 70-й сессии Европейского регионального бюро ВОЗ, и впервые в истории Республики Казахстан именно наш министр по итогам тайного голосования был избран председателем постоянного регионального комитета ВОЗ», — сказал Коджахметов на брифинге в пятницу.

Он уточнил, что ранее Казахстан был только лишь членом этой организации.

«Участие Республики Казахстан в работе постоянного комитета позволит представлять интересы страны и региона на регулярных совещаниях, участвовать в принятии решений на уровне европейского региона ВОЗ, и постоянный комитет является подкомитетом европейского регионального комитета ВОЗ, состоит из 12 стран и избирается сроком на три года», — проинформировал представитель МЗ РК.

Как пояснил спикер, постоянный комитет представляет и действует от имени европейского регионального комитета ВОЗ и обеспечивает выполнение решений и политики, а также оказывает консультативную помощь.

«Рабочие совещания проходят раз в четыре года, и по оценке ВОЗ, такое решения, которые будут вырабатываться под председательством Казахстана, окажут влияние на здоровье и благополучие около 900 млн человек, которые проживают в Европейском регионе, Центральной и Восточной Европе, а также на Кавказе и в Центральной Азии», — добавил Коджахметов.