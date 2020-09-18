Выделенные на «Дорожную карту занятости 2020» миллионы украли в Капшагае

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Талдыкорган. 18 сентября. КазТАГ – Выделенные на «Дорожную карту занятости 2020» миллионы украли в Капшагае, сообщает антикоррупционная служба.

«Начато досудебное расследование в отношении должностных лиц ГУ «Отдел автомобильных дорог и пассажирского транспорта города Капшагай» по подозрению в хищении денежных средств путем подписания акта выполненных работ и перечисления денежных средств фактически за невыполненные объемы работ по заключенному договору с ТОО по текущему ремонту дорожного покрытия улиц Заречного сельского округа, выделенных в рамках государственной программы «Дорожная карта занятости 2020», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Причиненный государству ущерб оценивается в сумму свыше Т14 млн.

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