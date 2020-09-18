Депутат помещен под домашний арест в Таразе

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Тараз. 18 сентября. КазТАГ – Депутат городского маслихата помещен под домашний арест в Таразе, сообщает антикоррупционная служба.

«Судом в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Депутату, который вместе с тем возглавляет одно из ТОО акимата Тараза со 100% участием государства, вменяют получение через подчиненного взятки в сумме Т1,5 млн от руководителя юридического лица за ускоренное перечисление денежных средств за строительно-монтажные работы и общее покровительство.

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