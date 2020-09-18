В Алматы проходит митинг против Кодекса о здоровье

Алматы. 18 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова. В Алматы в сквере за кинотеатром «Сарыарка» проходит митинг против «Кодекса о здоровье народа и системе и системе здравоохранения».
«Основные темы митинга – защита прав не вакцинированного ребенка, чтобы не было преследования невакцинированного ребенка, чтобы он мог посещать дошкольное учреждение, вопрос вывоза органов за рубеж, защита персональных данных пациентов», — сказал организатор митинга – врач Каиргали Конеев.
Кром того, участники митинга высказались против сексуального просвещения школьников, проведения психодиагностики и назначения психотропных препаратов в школах и на другие темы.
Проведение митинга было санкционировано акиматом. На мероприятие собралось около 50 человек, большинство из которых соблюдали социальную дистанцию.
Напомним, 13 мая депутаты мажилиса одобрили во втором чтении проект Кодекса РК «О здоровье народа и системе
17 июня в Алматы также состоялась пресс-конференция
7 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Кодекс «О здоровье
1 сентября общественники указали в обращении на имя Токаева на самые опасные моменты в новом Кодексе, а также на его антиконституционность.