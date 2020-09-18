В Алматы проходит митинг против Кодекса о здоровье

Алматы. 18 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова. В Алматы в сквере за кинотеатром «Сарыарка» проходит митинг против «Кодекса о здоровье народа и системе и системе здравоохранения».

«Основные темы митинга – защита прав не вакцинированного ребенка, чтобы не было преследования невакцинированного ребенка, чтобы он мог посещать дошкольное учреждение, вопрос вывоза органов за рубеж, защита персональных данных пациентов», — сказал организатор митинга – врач Каиргали Конеев.

Кром того, участники митинга высказались против сексуального просвещения школьников, проведения психодиагностики и назначения психотропных препаратов в школах и на другие темы.

Проведение митинга было санкционировано акиматом. На мероприятие собралось около 50 человек, большинство из которых соблюдали социальную дистанцию.

Напомним, 13 мая депутаты мажилиса одобрили во втором чтении проект Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» и передали его на рассмотрение сената. Кодекс подвергся массовой критике со стороны широкой общественности. 11 июня депутаты сената приняли кодекс со своими поправками в двух чтениях и направили его в мажилис. 17 июня мажилис согласился с поправками сената в кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения».

17 июня в Алматы также состоялась пресс-конференция общественников, в ходе которой невропатолог Каиргали Конеев отметил, что ряд статей нового кодекса РК о здоровье создает коррупционные риски. Также он отметил, что у Казахстана нет опыта производства вакцин. Вместе с тем, Конеев отметил, что после возмущения общественности из кодекса убрали норму, требовавшую сообщать трансплантационному координатору о пациентах, впавших в кому – по мнению невропатолога, при диагностике смерти мозга перед изъятием органов есть вероятность ошибок.

7 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения».

1 сентября общественники указали в обращении на имя Токаева на самые опасные моменты в новом Кодексе, а также на его антиконституционность.