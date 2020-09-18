Госкорпорация отрицает участие сотрудников спецЦОНа Нур-Султана в преступной схеме

Нур-Султан. 18 сентября. КазТАГ – НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» отрицает участие сотрудников специализированного ЦОНа Нур-Султана в преступной схеме, передает корреспондент агентства.

«В начале августа антикоррупционная служба проводила на территории специализированного ЦОН города Нур-Султан оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых была задержана группа лиц, среди которых сотрудников спецЦОН нет. Стоит отметить, что в результате дальнейшего расследования причастность сотрудников филиала госкорпорации «Правительство для граждан» по городу Нур-Султан к расследуемым фактам не установлена. Кроме того, на сегодняшний день никто из работников столичного спецЦОН по данному факту к ответственности не привлекается», — говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой госкорпорации.

Напомним, ранее антикоррупционная служба сообщила, что начато расследование в отношении группы лиц, которые организовали незаконную выдачу водительских удостоверений через спецЦОН Нур-Султана «с использованием фиктивных медицинских справок и свидетельств об окончании автошкол, без фактического обучения граждан, сдачи теоретических и практических экзаменов, за вознаграждение от Т80 тыс. до Т120 тыс.» В ведомстве заявили о том, что установлена выдача свыше 2 тыс. водительских удостоверений за непродолжительный период». В ходе обысков, по данным «антикора», изъяты семь печатей школ, 479 бланков свидетельств об окончании и фиктивные медицинские справки с проставленными подписями и печатями врачей, без заполнения анкетных данных лиц.