Минздрав анонсировал структурные изменения в системе здравоохранения Казахстана

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Нур-Султан. 18 сентября. КазТАГ – Официальный представитель министерства здравоохранения Багдат Коджахметов анонсировал структурные изменения в системе здравоохранения Казахстана, передает корреспондент агентства.

«На следующей неделе сообщим еще и о структурных изменениях, которые произойдут в системе здравоохранения», — сказал Коджахметов на брифинге в пятницу.

Он напомнил про опыт сферы здравоохранения июня и июля, связанный с коронавирусом.

«Этот опыт говорит о том, что нужно вносить изменения в том числе и кадрового характера, структурного характера в систему здравоохранения для того, чтобы улучшить эту работу. И не только для того, чтобы подготовиться ко второй волне коронавирусной инфекции, но и для того, чтобы наладить работу и по другим не менее важным аспектам обеспечения медицинской помощи населению», — пояснил Коджахметов.

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