Нур-Султан. 18 сентября. КазТАГ – Упростить требования к нефтесервисным компаниям планируют в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«В Казахстане оптимизируют требования к нефтесервисным компаниям. Министерством энергетики Республики Казахстан разработан проект приказа министра энергетики РК «О внесении изменений в приказ министра энергетики РК от 10 апреля 2020 года №139 «Об утверждении правил оказания государственной услуги «Лицензия на проектирование (технологическое) и (или) эксплуатацию горных производств (углеводороды), нефтехимических производств, эксплуатацию магистральных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов в сфере углеводородов», — сообщили в пресс-службе минэнерго в пятницу.

Как пояснили в ведомстве, проект разработан в целях приведения формы сведений к квалификационным требованиям в соответствие с приказом министра энергетики от 2 сентября 2020 года №291 «О внесении изменения в приказ министра энергетики РК от 28 октября 2014 года №77 «Об утверждении квалификационных требований и перечня документов, подтверждающих соответствие им, для осуществления деятельности в сфере углеводородов».

«Приказом в целях снижения нагрузки на бизнес исключены некоторые требования», — говорится в сообщении.

Так, исключено требование для следующих подвидов деятельности:

1) добыча нефти, газа, нефтегазоконденсата – о наличии трубопроводов, т.к. считаем достаточным наличие основных инженерных сооружений и установок;

2) промысловые исследования и геофизические работы на месторождениях углеводородов – о наличии двух и более скважинных приборов, поскольку практика показывала, что по одному прибору достаточно для выполнения данного подвида деятельности;

3) цементация скважин на месторождениях углеводородов – о наличии цементовоза, как излишнее требование потому, что цемент зачастую завозится в сухом виде в заводской упаковке;

4) повышение нефтеотдачи нефтяных пластов и увеличение производительности скважин – о наличии узла подготовки, циркуляции и очистки рабочей жидкости, как излишнее требование.

«В этой связи, проектом предлагается форму сведений к квалификационным требованиям привести в соответствие с приказом», — сказано в сообщении.