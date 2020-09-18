Группу сектантов запрещенного течения «Ата-Жолы» задержали и оштрафовали в Уральске

Нур-Султан. 18 сентября. КазТАГ – Группу сектантов запрещенного оккультно-мистического религиозного течения (ОМРТ) «Ата-Жолы» задержали и оштрафовали в Уральске, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) на транспорте.

«14 сентября текущего года в линейный отдел полиции на станции Уральск поступило анонимное сообщение о том, что​ пассажирским поездом сообщением «Уральск-Алматы» со станции Уральск выезжает группа лиц, состоящих в незарегистрированном сообществе «Ата-Жолы». В ходе проверки поступившей информации транспортные полицейские совместно с сотрудниками ДП Западно-Казахстанской области, а также представителями управления по делам религии по Западно-Казахстанской области выявили и задержали четырех жителей Уральска», — сообщил в пятницу начальник ДП на транспорте Онал Бекиев.

Задержанным по 41, 45, 47 и 50 лет.

«В отношении задержанных составлен административный протокол по частям 9 и 10 статьи 489 (нарушение законодательства об общественных объединениях, а также руководство, участие в деятельности незарегистрированных в установленном законодательством порядке общественных, религиозных объединений, финансирование их деятельности) КоАП РК и наложен административный штраф в размере 50 и 100 МРП. Деятельность ОМРТ «Ата-жолы» является официально запрещенной на территории Республики Казахстан с 2009 года. Несмотря на запрет, данная организация продолжает свою деятельность под разным прикрытием. Просим граждан быть бдительными, не поддаваться уловкам псевдорелигиозных течений», — добавил Бекиев.

1 МРП = Т2778.