Нур-Султан. 18 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. АО «KEGOC» ожидает роста энергопотребления на юге Казахстана, заявил управляющий директор компании Айбек Ботабеков.

«У нас есть три линии переменного тока 500 кВт, при этом третью линию мы запустили в конце 2018 года. На текущий момент эти линии загружены максимально и в случае дальнейшего роста потребления на юге Казахстана понадобится энергоисточник на юге дополнительно — потребуется увеличить пропускную способность указанных линий и это можно сделать только путем строительства линий постоянного тока», — сказал Ботабеков на онлайн конференции по итогам деятельности компании за I полугодие 2020 года на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в пятницу.

По его словам, строительство линий постоянного тока Север и Юг — самый крупный инвестпроект компании, который сейчас находятся на «самой начальной стадии, сделаны только изыскания».

Также он добавил, что проект еще находится в стадии обсуждения, поэтому про завершение говорить пока нельзя.

«У нас идет на текущий момент проект по реабилитации линий 220-500 кВт в Западном регионе и в Кустанайской области. В дальнейшем мы планируем такие же работы провести по всему Казахстану — это наши 2-3 этапы. Речь идёт о продлении ресурса наших высоковольтных линий передач. На текущий момент нормативный срок службы значительной части этих линий практически исчерпан, по некоторым линиям даже наблюдается превышение нормативного срока службы. Поэтому мы этот проект затеяли и планируем в ближайшие пять лет еще осуществлять, до 2025 2026 года да», — сказал Ботабеков еще об одном инвестпроекте KEGOC.

Еще один проект, по его данным, который в ближайшей перспективе будет реализовываться, это — усиление электрической сети Западной зоны Казахстана, которое подразумевает строительство двух цепей по 220 кВт, соединяющих Уральск и Атырау, что увеличит пропускную способность между этими двумя точками.

«Еще один проект, в котором мы в настоящий момент находимся в начальной стадии, это — усиление системы внешнего электроснабжения города Туркестан, включающее строительство подстанции», — добавил управляющий директор.