«Верховные реформаторы Казахстана: старые задачи по-новому?». «В обществе есть очень большой запрос на реформы». «Почему в Казахстане не уважают право собственности». «На каких авто ездят акимы казахстанских городов». «Ковид сказал нам: «Не зарывайтесь!»

Сетевой Казахстан 18 сентября 2020г.

IA — CENTR . RU . Петр СВОИК – «Верховные реформаторы Казахстана: старые задачи по-новому?» — Соответственно, недоделанную работу, тем более не какого-то ведомственного или даже правительственного уровня, а целый План Нации, надо доделывать, а кому и доделывать, если не тем, кто начал?.. А что же такое, по-вашему, созданный президентом Высший совет по реформам, если не та же Национальная комиссия, только под другим названием, но с теми же задачами и всего лишь в слегка обновленном кадровом составе? А насчет того, как в рамках продолжения политики Елбасы называть новый-старый орган, главе государства виднее. По-новому даже лучше, ведь не стоит слишком уж акцентировать недоделанную Национальной комиссией работу и не до конца пройденные «Сто шагов».

CARAVAN . KZ . «Изменяй и контролируй: зачем в довесок к АСПИР создали совет по реформам?» — И в результате деятельности Агентства по стратпланированию должно быть приведено в порядок не только планирование, но и контроль. Тут, естественно, без поддержки “сверху” КЕЛИМБЕТОВ вряд ли сможет что-то изменить, ведь каждый госорган будет отстаивать свои программы и бюджеты всеми силами. Поэтому Высший совет по реформам будет этаким третейским судьей в возможных спорах. Впрочем, как уверен Данияр АШИМБАЕВ, кардинальных перестроек ждать не стоит: члены совета достаточно консервативны.

VLAST . KZ . «Нуржан Альтаев: В обществе есть очень большой запрос на реформы» — В конце прошлой недели в столице союз промышленников и предпринимателей «Ел Тірегі» выступил с программой широких политических реформ, отличающихся от повестки, предлагаемой партией власти, в которой состоит руководство союза. Vласть поговорила с главой организации – депутатом мажилиса от «Нур Отана» Нуржаном АЛЬТАЕВЫМ о готовности власти к реформам, о том, станет ли союз партией и его персональных планах — Мы считаем, что если партия «Нур Отан» готова идти на такие изменения, на определенные реформы, мы ее поддержим, будем идти в авангарде и так далее, но если нет, то мы конечно же, будем думать. У нас в союзе решения не принимаются одним или двумя людьми, тут должно быть какое-то общее решение.

KAZVEDOMOSTI . KZ . Алтай КАРПЫКОВ – «Новая партия: от деградации к самоуважению» — В преддверии парламентских выборов в Казахстане вновь обострилась дискуссия: как должна выглядеть конфигурация партийного поля. Из самого крайнего можно лишь обратить внимание на активность Союза промышленников и предпринимателей «Ел Тірегі» («Опора страны») – общественного объединения, возглавляемого бывшими чиновниками и нуротановцами второго и третьего эшелонов (пусть никто не обижается на объективную реальность), которая по своей политической риторике явно претендует на образование на своей основе протопартийного проекта. Но опять – двадцать пять. Во-первых, предводители этого союза едут в очевидно слабую как экономически, так и политически страну – да, Украина прекрасна, но отнюдь не в последние шесть лет. Во-вторых, был выбран, мягко говоря, странный идеал для политического поклонения – украино-грузинский политик Михаил СААКАШВИЛИ.

LITER . KZ . «Казахстану не нужна повторная кредитная амнистия — эксперты» — 13 сентября 2020 года в Алматы прошел митинг с требованием кредитной амнистии. 16 сентября о ее необходимости высказался депутат Мажилиса Айкын КОНУРОВ. Несмотря на то, что списание долгов кажется хорошей поддержкой населения в трудный период, такое решение, если оно будет принято, может вызвать волну негативных последствий — от бюджетного дефицита до воспитания нового поколения иждивенцев. Редакция Liter.kz поинтересовалась у экономистов, правильно ли будет пойти навстречу казахстанцам с долгами.

RATEL . KZ . Марат АСИПОВ – «Социализм – муэрте» — Почему в Казахстане не уважают право собственности. На мой взгляд, поэтому отношение к собственности в Казахстане очень легкое. В том смысле, что ее очень легко потерять. Охотник за собственностью может легко отнять у вас и квартиру, и землю, и бизнес. Все скандалы последних лет, в том числе и политические, конечной целью имели перераспределение собственности… Сразу оговорюсь – в условиях Казахстана, когда публика более чем хорошо информирована, как элита получила собственность, не вложив ни тыина, требования взять и все поделить вполне справедливы, как бы горько это не было признавать.

365 INFO . KZ . «Падение экономики Казахстана: есть ли выход из трясины?» — Экономист Магбат СПАНОВ — Однако, учитывая, что и население, и власть со страхом ожидают вторую волну пандемии, темпы роста экономики могут быть еще ниже. Если сложится такая же ситуация, как летом, экономическая и социальная жизнь в Казахстане опять замрет. В случае, если вторая волна пандемии захлестнет весь мир, снизится спрос на наш самый главный экспортный ресурс — нефть и газ… И сейчас, с моей точки зрения, по большей части идет принятие популистских решений. Правительство предлагает решать некоторые вопросы за счет средств Нацфонда. Может быть пора остановиться?

KAPITAL . KZ . «Марат Каирленов: Можно ожидать, что с рынка уйдут зомби-банки» — Удастся ли регулятору реализовать меры по переориентации ликвидности банков на кредитование бизнеса и прекращению валютных спекуляций? Какие инструменты для этого необходимы? Что будет способствовать скорейшему восстановлению банковского сектора Казахстана? На эти и другие вопросы в интервью корреспонденту «Капитал.kz» ответил независимый экономист, директор ТОО «Улагат Консалтинг Групп» Марат КАИРЛЕНОВ — Полагаю, ключевым уроком должен стать тот факт, что «государство всех не спасет», также по причине того, что период сырьевых сверхдоходов заканчивается. Поэтому следует ожидать, что с рынка уйдут зомби-банки.

MK — KZ . KZ . «Депутаты, родители и ученики Казахстана просят вернуть традиционный формат обучения» — Как показало начало учебного года, дистанционное обучение «не зашло», несмотря на все заверения чиновников. «Это не обучение, а настоящее мучение!» — говорят родители учащихся. Сегодня в стране активно ведут сбор подписей за отмену дистанционного образования. К «протестующим» присоединились парламентарии. Недавно депутат Ирина СМИРНОВА озвучила запрос на имя премьер-министра страны с просьбой как можно скорее вернуть учеников за школьные парты… В свою очередь, Министр здравоохранения Алексей ЦОЙ сообщил, что решению о дистанционном обучении предшествовали встречи с коллегами из 53 стран европейского региона. Министры выразили опасения по поводу очного обучения, так как соблюдать санэпидтребования, как показала практика, тяжело.

AZATTYQ . ORG . ««Онлайн-режим удобен системе». Как в Казахстане проходят судебные процессы по WhatsApp и Zoom» — Адвокаты и правозащитники считают, что судебная система Казахстана в режиме онлайн препятствует справедливому разбирательству и часто нарушает права обвиняемых.

KURSIV . KZ . «Почему в Казахстане нужно отменить государственное регулирование высшего образования» — Рассказывает управляющий партнер Khalykbergen Strategy Communications. Система образования Казахстана регулируется законом, подробно описывающим полномочия госорганов, и многими подзаконными нормативно-правовыми актами, в числе которых Государственные стандарты образования (ГОСО). Эти стандарты, издаваемые Минобразования РК, выдвигают ряд жестких требований в отношении кадрового состава университетов и институтов, по сути, не давая казахстанским вузам самостоятельно определять свою кадровую политику.

FORBES . KZ . ««Я поставил цель – стать №1 в мире». Несбывшиеся планы Мухтара Джакишева» — Экс-руководитель Казатомпрома рассказал о том, как компания стала лидером по добыче урана в мире и какие у него были планы по дальнейшему развитию экономики страны не только в атомной промышленности, но и во многих других сферах.

TENGRINEWS . KZ . «На каких авто ездят акимы казахстанских городов» — Аким Нур-Султана Алтай КУЛЬГИНОВ передвигается на автомобиле марки Skoda Octavia черного цвета 2018 года выпуска. По данным акимата, с сентября 2018 года сотрудников администрации столицы перевозит служба такси, проект реализован в рамках ГЧП. Машина, на которой передвигается аким, предоставлена службой такси… Аким Алматы Бакытжан САГИНТАЕВ передвигается на Меrcedes Benz S-Class черного цвета. Приобретен он в 2013 году.

AZATTYQ — RUHY . KZ . ««Чем только думают чиновники!»: эксперты раскритиковали власти за дорожающие продукты» — Пандемия и карантин существенно ударили по экономической ситуации в стране. Доходы у большинства казахстанцев снизились, а вот цены только растут. Причем скачок стоимости произошел в самой значимой нише – продуктах питания. Ведь именно на продовольствие рядовые семьи тратят большую часть заработка и пенсий. Правительством применяются меры по сдерживанию цен, однако экономисты всю эту работу назвали неэффективной. Традиционные акиматовские обходы магазинов и рынков они назвали чистым популизмом.

CAMONITOR .KZ . «Сериал от «Хабара»: чем чудовищнее ложь, тем скорее в нее поверят?» — Год назад, в середине сентября 2019-го, на нашем сайте была опубликована статья «Фильм о казахских писателях: сумбур вместо кино и пустой выхлоп». Речь в ней шла о прокатном варианте сериала «Қаламгер», рассказывающего о событиях начала 1970-х и больше похожего на бессвязное собрание анекдотов, чем на цельное киноповествование. А чуть раньше тот же, по сути, авторский состав и опять же по заказу агентства «Хабар», а значит, на государственные деньги, снял другой сериал под названием «Тасөткел», тоже посвященный советской эпохе.

KZ . MEDIA . «Ковид сказал нам: «Не зарывайтесь!». Интервью с Бахыт Туменовой» — Мы были не готовы к чрезвычайным ситуациям, к оперативному оказанию услуг здравоохранения в период пандемии. И это касается не только Казахстана, но и всего мира. Мне кажется, человек слишком много о себе возомнил. Он и космос осваивает, и уже на Марс нацелился… А невидимый невооруженному глазу вирус перечеркнул мнимое могущество человечества. Произошла война миров, и наш враг нынче из микрокосмоса. Коронавирус поставил человечество на место, как бы говоря: не зарывайся!.. И, не буду скрывать, появилось чувство страха и незащищенности.

EXPRESS — K . KZ . «В 10 селах СКО вводится карантин из-за птичьего гриппа» — В 10 селах Северо-Казахстанской области вводится карантин из-за птичьего гриппа. Точное количество погибших кур, уток и гусей еще предстоит установить. Напомним, ранее ветеринары заявили, что в трех районах погибло около 700 пернатых, точный диагноз был неизвестен, анализы проводились и на месте, и в Национальном референтном центре ветеринарии. 17 сентября на брифинге официально объявили: результаты лабораторных исследований получены. Это высокопатогенный грипп птиц.

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