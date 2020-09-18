Астана. 18 сентября. КазТАГ – Казахстанцы могут теперь жаловаться на многонациональные компании, сообщает министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) РК.

«С недавнего времени казахстанцы имеют возможность подавать обращения в отношении действия или бездействия многонациональных компаний, деятельность которых выходит за рамки одного государства», — указывается в информации, опубликованной на официальном сайте МЦРИАП РК.

Согласно информации, данная работа регулируется Национальным контактным центром (НКЦ).

Также, каждый житель страны может сообщить о правонарушении со стороны предприятия в раскрытии информации, правах человека, трудовых и производственных отношениях, охране окружающей среды, интересах потребителей, науке и технологиях, конкуренции и налогообложении, взяточничестве, подкупе и вымогательствах.

Обращения принимаются в канцелярию секретариата НКЦ, на веб-сайт НКЦ и сайт МНЭ РК.

Информация о ходе рассмотрения обращения размещается на веб-сайте НКЦ.

НКЦ – добровольный, внесудебный механизм рассмотрения жалоб населения на предприятия, нарушающие принципы ответственного ведения бизнеса, площадка для конструктивного диалога между сторонами, коллегиальный совещательный орган, председателем которого является министр национальной экономики РК Руслан Даленов, членами – представители МНЭ, МЮ, МИД, МТСЗН, НПП «Атамекен», неправительственных организаций и профсоюзов.

Рассмотрение обращений в НКЦ состоит из трех этапов: предварительной оценки обращения, принятие дела к производству и заключительной оценки по рассмотрению обращения.

Разбирательство в НКЦ завершается подготовкой и публикацией заключительной оценки дела.