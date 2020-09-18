Вкладчикам лишенного лицензии Tengri Bank выплатят гарантийное возмещение

Алматы. 18 сентября. КазТАГ – Вкладчикам лишенного лицензии АО «Tengri Bank» выплатят гарантийное возмещение, заявляет АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» (КФГД).

«АО «Tengri Bank» является участником системы обязательного гарантирования депозитов физлиц (…) и в случае отказа агентства (АРРФР- КазТАГ) в проведении операции по одновременной передаче активов и обязательств другому банку, КФГД осуществит вкладчикам выплату гарантийного возмещения», — говорится в сообщении в пятницу.

Согласно информации, 18 сентября 2020 года агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) приняло решение о лишении АО «Tengri Bank» лицензии на проведение всех банковских операций.

О дате начала выплаты КФГД сообщит в установленные законодательством сроки, которая начнется не позднее пяти рабочих дней с даты публикации КФГД официального сообщения на сайте и в СМИ, указывается в информации.