Теплые выходные ожидаются в Казахстане

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Нур-Султан. 18 сентября. КазТАГ – Теплые выходные ожидаются в Казахстане, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Прогноз погоды на 19-21 сентября 2020 года. В предстоящие три дня на погоду большей части территории Казахстана будет оказывать влияние антициклон. С его приходом, ожидается постепенное прекращение осадков и повышение температур», — говорится в сообщении в пятницу.

Как уточняется, на запад Казахстана начнет оказывать влияние циклон из районов Москвы, который принесет дожди, местами сильные, грозы, порывистый ветер, шквал, возможно выпадение града.

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