Коджахметов о смене главсанврача РК: Изменения направлены на улучшение работы

Нур-Султан. 18 сентября. КазТАГ – Замена Айжан Есмагамбетовой на посту главного государственного санитарного врача Казахстана на Ерлана Киясова направлена на улучшение работы, сообщил официальный представитель министерства здравоохранения Багдат Коджахметов.

«Любые изменения, в том числе кадровые, они делаются исключительно для того, чтобы улучшить работу. Что касается смены главного санитарного врача – вы знаете, что теперь главный санитарный врач получил еще и статус вице-министра», — сказал Коджахметов на брифинге в пятницу, отвечая на вопрос о текучке кадров в минздраве.

Напомним, 17 сентября Киясов стал вице-министром здравоохранения и главным санитарным врачом Казахстана. На этом посту он сменил Есмамгамбетову, которая занимала данный пост с 20 марта.