Нур-Султан. 18 сентября. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на субботу в пяти областях Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Днем 19 сентября в Мангистауской области местами ожидается гроза, пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный, местами 15-20, днем порывы 23 метров в секунду. В Актау днем 19 сентября ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный, днем порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%», — говорится в распространенном в пятницу штормовом предупреждении.

Днем 19 сентября в Актюбинской области ожидается ветер южный, местами 15-20 метров в секунду. В Актобе днем 19 сентября ожидается ветер южный, порывы 17 метров в секунду. Вероятность шторма оценивается в 90-95%.

«Ночью 19 сентября в Жамбылской области на поверхности почвы местами ожидаются заморозки -1-3. 19-21 сентября в Жамбылской области местами ожидается туман. Вероятность шторма – 90-95%», — сказано в сообщении.

Днем 19 сентября в Кызылординской области ожидается ветер юго-восточный, восточный местами 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Вероятность шторма составляет 90-100%.

«19 сентября в Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Днем местами ожидается сильный дождь. Ветер южный, юго-восточный, местами 15-20 метров в секунду. В Уральске днем 19 сентября ожидается гроза. Ветер южный, юго-восточный, днем порывы до 18 метров в секунду. Вероятность штормового предупреждения – 90-95%», — предупредили синоптики.