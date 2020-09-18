Крупнейших поставщиков в сфере медицины проверяют по делу бывшего вице-министра Абишева

Нур-Султан. 18 сентября. КазТАГ – Крупнейших поставщиков в сфере медицины проверяют по делу бывшего вице-министра здравоохранения Казахстана Олжаса Абишева, сообщает «Время».
«Ведется проверка ряда крупнейших поставщиков в сфере медицины», — говорится в сообщении в пятницу.
Как отмечается, Абишеву вменяют в вину хищение Т512 млн при разработке интеграционной платформы, которой занимается крупная хорватская IT-компания Ericsson Nikola Tesla.
«Еще в 2015 году, когда господин Абишев трудился в РГП «Республиканский центр электронного здравоохранения», минздрав подписал с хорватами контракт на изготовление платформы, которая должна объединить все медицинские информационные системы. На эти цели Всемирный банк выделил $17,8 млн (по курсу того времени около Т4,3 млрд). Однако разработчики не успели или не смогли выполнить взятые на себя обязательства в оговоренные сроки, поэтому минздраву пришлось использовать бюджетные средства для завершения работ. И вот тут на сцене появился Абишев – это именно он осенью 2018 года подписал контракт с Ericsson Nikola Tesla еще на $9 млн. По версии следствия, чиновник нарушил процедуры госзакупок, но это только часть его прегрешений», — уточняет издание.
Еще Абишев, по некоторым данным, «надавил на членов комиссии, принимавших платформу, и они подписали фиктивный протокол заседания, где работу хорватского поставщика признали завершенной, хотя по факту платформа не работала».
«Таким образом, было установлено, что государству причинен ущерб в размере $1,42 млн – это чуть более Т520 млн», — сказано в сообщении.
Кроме того, выяснилось, что АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» выдало заключение на соответствие информационной безопасности.
«А если система не работала, как эта компания могла предоставить документ, разрешающий ее использование в Казахстане? Но и это еще не все. Проверяющие заинтересовались закупками оборудования и программного обеспечения, в том числе в рамках проектов Всемирного банка, за период с 2015 по 2020 год. Речь, по всей видимости, идет о расходовании заемных средств, выделенных на цифровизацию системы здравоохранения. Как известно, деньги на эти цели тратились весьма активно, но оцифрованная медицина почему-то не смогла оказать достойного сопротивления коронавирусу летом 2020 года», — говорится в публикации.
В итоге была поднята информация обо всех проведенных госзакупках, где фигурируют следующие поставщики: Asseco (Польша), Asseco Central Europe (Словения), ТОО «New Technologies Integrator» (ранее носившее название ТОО «Asseco Kazakhstan»), ТОО «Jax Pay Kazakhstan», ТОО «ИНФОБОС», ТОО «ZUMIR KZ», ТОО «Эленджи Фактори», ТОО «KROWN», ТОО «VIVA-Мастер», ТОО «KAZUNIMED», ТОО «Юникс Мед».
«Мы тоже проверили эти организации через сайт госзакупок, но не обнаружили ничего подозрительного – у некоторых фирм идут стабильные поставки по всей стране, а другие вообще никаких контрактов с госорганами не заключали. В то же время бросается в глаза интерес проверяющих к деятельности польской IT-корпорации Asseco, а также к ее дочерним предприятиям, в том числе к казахстанской «дочке». Тем более что Asseco поставляла свою продукцию не только в сферу здравоохранения, но и активно сотрудничала с АО «Национальные информационные технологии», отвечающим в нашей стране за работу электронного правительства и кучу всяких государственных информационных систем и услуг. Получается, что в СЭР догадываются о каких-то особых отношениях казахстанских госорганов с поляками и словенцами, поэтому и перепроверяются эти подозрения», — заключает издание.
Напомним, 1 августа стало известно, что вице-министр здравоохранения Казахстана Олжас Абишев был задержан службой экономических расследований комитета по финансовому мониторингу министерства финансов по подозрению в хищении бюджетных средств. 2 августа в пресс-службе комитета подтвердили факт задержания вице-министра. 3 августа министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что Абишев неделей ранее подал заявление об увольнении. 5 июня стало известно, что экс-замглавы минздрава может быть причастен к хищению $1,5 млн.