Крупнейших поставщиков в сфере медицины проверяют по делу бывшего вице-министра Абишева

Нур-Султан. 18 сентября. КазТАГ – Крупнейших поставщиков в сфере медицины проверяют по делу бывшего вице-министра здравоохранения Казахстана Олжаса Абишева, сообщает «Время».

«Ведется проверка ряда крупнейших поставщиков в сфере медицины», — говорится в сообщении в пятницу.

Как отмечается, Абишеву вменяют в вину хищение Т512 млн при разработке интеграционной платформы, которой занимается крупная хорватская IT-компания Ericsson Nikola Tesla.

«Еще в 2015 году, когда господин Абишев трудился в РГП «Республиканский центр электронного здравоохранения», минздрав подписал с хорватами контракт на изготовление платформы, которая должна объединить все медицинские информационные системы. На эти цели Всемирный банк выделил $17,8 млн (по курсу того времени около Т4,3 млрд). Однако разработчики не успели или не смогли выполнить взятые на себя обязательства в оговоренные сроки, поэтому минздраву пришлось использовать бюджетные средства для завершения работ. И вот тут на сцене появился Абишев – это именно он осенью 2018 года подписал контракт с Ericsson Nikola Tesla еще на $9 млн. По версии следствия, чиновник нарушил процедуры госзакупок, но это только часть его прегрешений», — уточняет издание.

Еще Абишев, по некоторым данным, «надавил на членов комиссии, принимавших платформу, и они подписали фиктивный протокол заседания, где работу хорватского поставщика признали завершенной, хотя по факту платформа не работала».

«Таким образом, было установлено, что государству причинен ущерб в размере $1,42 млн – это чуть более Т520 млн», — сказано в сообщении.

Кроме того, выяснилось, что АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» выдало заключение на соответствие информационной безопасности.

«А если система не работала, как эта компания могла предоставить документ, разрешающий ее использование в Казахстане? Но и это еще не все. Проверяющие заинтересовались закупками оборудования и программного обеспечения, в том числе в рамках проектов Всемирного банка, за период с 2015 по 2020 год. Речь, по всей видимости, идет о расходовании заемных средств, выделенных на цифровизацию системы здравоохранения. Как известно, деньги на эти цели тратились весьма активно, но оцифрованная медицина почему-то не смогла оказать достойного сопротивления коронавирусу летом 2020 года», — говорится в публикации.

В итоге была поднята информация обо всех проведенных госзакупках, где фигурируют следующие поставщики: Asseco (Польша), Asseco Central Europe (Словения), ТОО «New Technologies In­tegrator» (ранее носившее название ТОО «Asseco Kazakhstan»), ТОО «Jax Pay Kazakhstan», ТОО «ИНФОБОС», ТОО «ZUMIR KZ», ТОО «Эленджи Фактори», ТОО «KROWN», ТОО «VIVA-Мастер», ТОО «KAZUNIMED», ТОО «Юникс Мед».

«Мы тоже проверили эти организации через сайт госзакупок, но не обнаружили ничего подозрительного – у некоторых фирм идут стабильные поставки по всей стране, а другие вообще никаких контрактов с госорганами не заключали. В то же время бросается в глаза интерес проверяющих к деятельности польской IT-корпорации Asseco, а также к ее дочерним предприятиям, в том числе к казахстанской «дочке». Тем более что Asseco поставляла свою продукцию не только в сферу здравоохранения, но и активно сотрудничала с АО «Национальные информационные технологии», отвечающим в нашей стране за работу электронного правительства и кучу всяких государственных информационных систем и услуг. Получается, что в СЭР догадываются о каких-то особых отношениях казахстанских госорганов с поляками и словенцами, поэтому и перепроверяются эти подозрения», — заключает издание.

Напомним, 1 августа стало известно, что вице-министр здравоохранения Казахстана Олжас Абишев был задержан службой экономических расследований комитета по финансовому мониторингу министерства финансов по подозрению в хищении бюджетных средств. 2 августа в пресс-службе комитета подтвердили факт задержания вице-министра. 3 августа министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что Абишев неделей ранее подал заявление об увольнении. 5 июня стало известно, что экс-замглавы минздрава может быть причастен к хищению $1,5 млн.