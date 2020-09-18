Новые сроки проведения перенесенной на год переписи населения установили в Казахстане

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Нур-Султан. 18 сентября. КазТАГ – Новые сроки проведения перенесенной на год переписи населения установили в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Внести в постановление правительства Республики Казахстан от 19 июня 2019 года №419 «О проведении национальной переписи населения Республики Казахстан в 2020 году» (…) следующие изменения: заголовок изложить в следующей редакции: «О проведении национальной переписи населения Республики Казахстан в 2021 году»; пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции: «1. Провести национальную перепись населения Республики Казахстан в период с 1 по 30 октября 2021 года. 2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по проведению национальной переписи населения Республики Казахстан в 2021 году», — говорится в представленном в пятницу постановлении правительства.

Ранее национальную перепись населения Казахстана планировали провести в период с 1 по 30 октября 2020 года. Как сообщало 7 августа МИА КазТАГ, перенос переписи связан с пандемией коронавируса.

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