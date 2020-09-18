Токаев дважды выступит на 75-й сессии генассамблеи ООН

Нур-Султан. 18 сентября. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дважды выступит на 75-й сессии генеральной ассамблеи Организации объединенных наций (ООН), сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

«Токаев примет участие в работе 75-й сессии генеральной ассамблеи ООН. Юбилейная сессия пройдет под девизом «Будущее, которого мы хотим, ООН, в которой мы нуждаемся: подтверждение нашей коллективной приверженности мультилатерализму». В связи с тем, что сессия генеральной ассамблеи состоится в условиях продолжающейся пандемии коронавируса, выступления глав государств запланированы в форме видеообращений. 21 сентября президент Казахстана примет участие во встрече высокого уровня, посвященной 75-летию ООН, 23 сентября – в общих дебатах генеральной ассамблеи ООН. Касым-Жомарт Токаев сделает два видеообращения на английском языке», — сообщил Уали в пятницу.

Он уточнил, что одно из выступлений президента будет посвящено 75-летию ООН, другое – дебатам по повестке дня.

«Предполагается, что в своих выступлениях Касым-Жомарт Токаев отметит, что, несмотря на критику в адрес ООН, эта универсальная организация остается безальтернативной. Глава государства также коснется реализации повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года, консолидации усилий мирового сообщества в решении актуальных международных проблем, включая борьбу с коронавирусом, восстановление глобального экономического роста, противодействие терроризму, ядерное разоружение и нераспространение, изменение климата. Кроме того, глава государства остановится на вопросах региональной кооперации в Центральной Азии, а также выступит с рядом международных инициатив», — добавил Уали.