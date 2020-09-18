Нур-Султан. 18 сентября. КазТАГ — Лишь на западе Казахстана сохраняется погода без осадков в пятницу, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«По-прежнему на большую часть территории Казахстана влияет циклон с районов Карского моря. Местами пройдут дожди, на востоке и юго-востоке с грозами, на севере возможен град. На западе страны сохраняется погода без осадков. Местами по республике сохраняется туман, усиление ветра на юго-западе с пыльной бурей», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-западный 9-14, ночью и утром порывы 15-20 метров в секунду. Температура днем +14+16, ночью +5+7.

В Алматы облачно с прояснением, ночью и утром дождь, гроза. Ветер 0-5, при грозе порывы 10 метров в секунду. Температура днем +16+18, ночью +7+9.

В Шымкенте переменная облачность, в первой половине ночи дождь. Ветер западный 8-13 метров в секунду. Температура днем +20+22, ночью +8+13.

В Восточно-Казахстанской области дождь с грозой. Местами сохраняется усиление ветра 15-20, порывы 25 метров в секунду. Днем +13+18, ночью +7+12.

В Акмолинской области области ожидается дождь. Возможен град, ночью и утром туман, ветер 15-20, местами порывы 23 метров в секунду. Днем +13+18, ночью +3+8.

В Актюбинской области без осадков, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +17+22, ночью +1+6.

В Атырауской области без осадков. Днем +19+24, ночью +6+11.

В Жамбылской области дождь с грозой, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +17+22, ночью +7+12.

В Северо-Казахстанской области ожидается дождь, возможен туман, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +12+17, ночью +4+9.

В Туркестанской области днем без осадков, ночью ожидается дождь, ветер 15-20 метров в секунду с пыльной бурей, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +20+25, ночью +7+12.

В Кызылординской области без осадков, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +16+21, ночью +7+12.

В Западно-Казахстанской области без осадков, возможен туман. Днем +15+20, ночью +2+7.

В Костанайской области днем без осадков, ночью дождь, туман, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +12+17, ночью +3+8.

В Карагандинской области кратковременный дождь. Возможен туман, ветер 15-20, местами 23 метра в секунду и более. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +13+18, ночью +4+9.

В Алматинской области дождь с грозой. Ветер 15-22 метра в секунду, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +16+21, ночью +6+11.

В Мангистауской области без осадков, ветер 15-20 метров в секунду с пыльной бурей. Днем +21+26, ночью +10+15.

В Павлодарской области днем кратковременный дождь с грозой, ночью сильный дождь. Возможен град, ветер 15-20, порывы 25 метров в секунду. Днем +12+17, ночью +5+10.

«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности», — предупредили синоптики.