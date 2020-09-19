Нур-Султан. 19 сентября. КазТАГ – Погода без осадков ожидается в субботу на большей части территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Под влиянием антициклона на большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков. Лишь на западе страны под влиянием циклона пройдут дожди, местами сильные, ожидаются гроза, шквал, возможен град. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юго-западе с пыльной бурей, на севере и юго-востоке – туман», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +6+8, днем +18+20.

В Алматы переменная облачность, небольшой дождь. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью +7+9, днем +16+18.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +7+9, днем +23+25.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, усиление ветра 15-20 метров в секунду, возможен град. Днем +12+17 (на юге +20), ночью +8+13 (на востоке +5).

В Жамбылской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду, в горах возможен дождь, ночью на поверхности почвы местами ожидаются заморозки 1-3 градуса, местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Днем +20+25, ночью +7+12.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +16+21, ночью+3+8.

В Туркестанской области местами ожидается усиление ветра 15-23 метров в секунду, местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Днем +22+27, ночью +7+12.

В Кызылординской области местами ожидается усиление ветра 15-23 метров в секунду. На большей части сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Днем +22+27 (на севере +19), ночью +5+10 (на юге +13).

В Мангистауской области днем местами возможна гроза, местами ожидается усиление ветра 15-23 метров в секунду, с пыльной бурей. Днем +22+27, ночью +13+18 (на севере +9).

В Актюбинской области днем местами дождь, местами ожидается усиление ветра 15-23 метров в секунду, местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Днем +20+25, ночью +5+10 (на севере +2).

В Павлодарской области местами ожидается усиление ветра 15-23 метров в секунду. Днем +14+19, ночью +4+9.

В Атырауской области гроза, местами сильный дождь, на большей части ожидается усиление ветра 15-23 метров в секунду, местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Днем +19+24 (на севере +16), ночью +11+16 (на севере +8).

В Алматинской области местами небольшие осадки, ночью на поверхности почвы местами ожидаются заморозки 1-3 градуса. Днем +16+21, ночью +4+9.

В Карагандинской области местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Днем +15+20 (на юге +24), ночью +6+11 (на востоке +2).

В Костанайской области без осадков. Днем +15+20 (на юге +23), ночью +4+9.

В Акмолинской области тоже без осадков. Днем +18+23, ночью +4+9.

В Восточно-Казахстанской области ночью местами возможен дождь. Днем +12+17, ночью +3+8.

«В ближайшие трое суток на горных реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности», — предупредили синоптики.