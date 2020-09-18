«Одними из самых совершенных» считает Жаилганова антикоррупционные законы Казахстана

Нур-Султан. 18 сентября. КазТАГ – «Одними из самых совершенных» считает председатель Агентства РК по делам государственной службы (АДГС) Анар Жаилганова антикоррупционные законы Казахстана, передает корреспондент агентства.

«Мне кажется, что проблема коррупции – это проблема не одного руководителя, это системная проблема как госорганов, так и всего общества. И в борьбе с коррупцией никто не должен оставаться в стороне. Антикоррупционные законы у нас в стране являются, между прочим, одними из самых совершенных», — сказала Жаилганова на брифинге в пятницу, отвечая на вопрос о том, как победить продолжающуюся коррупцию в сфере государственных закупок.

По ее словам, в первую очередь, при поступлении на государственную службу, госслужащий принимает на себя антикоррупционные ограничения.

«Во-вторых, ограничения, связанные с пребыванием на государственной службе, предусмотрены в законе о государственной службе, и в третьих – согласно этическому кодексу госслужащих, государственные служащие должны быть честными, справедливыми, скромными – вот это все прописано», — добавила глава АДГС.

Она напомнила, что с декабря 2019 года в Казахстане действует норма об отставке политических госслужащих и дисциплинарной ответственности непосредственных руководителей за коррупцию подчиненных.

«Я думаю, что очень актуальный вопрос, и кто-то если совершает коррупционные преступления, наказание неминуемо», — заверила Жаилганова, добавив, что АДГС проводит внешний анализ коррупционных рисков, при этом, отметив, что внутренний анализ должен делать каждый государственный орган.