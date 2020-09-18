Самое забавное будет, когда в Tengri Bank найдут незаконно вложенные госсредства – эксперт

Алматы. 18 сентября. КазТАГ – Самое интересное будет, когда в Tengri Bank, у которого агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) отозвало лицензию, найдут незаконно вложенные государственные средства, считает известный казахстанский эксперт – финансовый консультант Расул Рысмамбетов.

«АФР отозвал лицензию у Tengri Bank. Не знаю насколько это окончательное решение, но да — лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас. Хотя! «Тенгри» как Ля-Рошель переходил из рук в руки казахов и индусов. Может, мы видим лишь часть битвы. Вкладов там Т20-22 млрд (физические лица). А юрлица тоже держали где-то Т21-22 млрд. Самое забавное будет, когда в этом уже многолетне-кризисном банке найдут деньги квазигоссектора и госструктур, которых там быть вообще не должно. Потому что вкладывать в такой банк госденьги – ошибочно вплоть до УК РК. Ну как «Астана банк», Qazaq, RBK, «АТФ» и многие другие банки, в которых по показателям не должно быть государственных средств из-за высоких рисков», — написал Рысмамбетов в пятницу на своей странице в социальной сети.

Говоря о банковской системе Казахстана, он отметил, что «что-то надо делать».

«Нацбанк, АФР – ребята, вам надо собраться и подумать. Может сделать сбор акционеров казахстанских банков с участием президента? Банки превращаются в дыру, в которую утекают деньги. Квазигоссектор, кстати, не просто дыра, а прямо айсберг, который может утопить не один Казахстан, а пару Казахстанов. Нацбанк и АФР больше не могут управлять сектором как пять лет назад. Ситуация ухудшается стремительно. Меры по развитию – это не только стабзаймы, немонетарные гарантии ФПК-Минфина, и нежные взгляды. Меры по развитию – это что-то прямо интересное должно быть», — считает эксперт.

По его мнению, «никак это не внедрить без новых мер в ДКП» (денежно-кредитной политике», «ни в коем случае не отходя от инфляционного таргетирования».

«К сожалению главный виновник – правительство, которое не хочет успокоиться и заливает рынок бесплатными деньгами – без внятных критериев эффективности. Одним словом надо начинать с чистого холста», — добавил Рысмамбетов.

Напомним, 18 сентября 2020 года АРРФР приняло решение о лишении АО «Tengri Bank» лицензии на проведение всех банковских операций. АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» (КФГД) уже заверил, что вкладчикам банка выплатят гарантийное возмещение.