АДГС РК о родственниках в судах и прокуратуре: Конфликт интересов в любом случае будет

Нур-Султан. 18 сентября. КазТАГ – При наличии родственных связей представителей судебной системы друг с другом, когда в одном и том же суде судьями работают муж и жена, или когда близкие родственники работают и в суде, и в прокуратуре, конфликт интересов в любом случае будет, считает председатель Агентства РК по делам государственной службы (АДГС) Анар Жаилганова.

«Конфликт интересов в данном случае в любом случае будет, даже если нет прямого подчинения», — сказала Жаилганова на брифинге в пятницу, отвечая на вопрос МИА КазТАГ.

Она пояснила, что «в соответствии с законодательством, судьи и прокуроры являются лицами, занимающими ответственную государственную должность и ответственными должностными лицами».

«На них распространяются антикоррупционные требования, в том числе о недопустимости совместной службы близких родственников, супругов и свойственников при наличии непосредственной подчиненности. При этом допускается работа указанных лиц в одной организации при отсутствии непосредственного подчинения. Вместе с тем, в этом случае всегда присутствует риск конфликта интересов. Судья или прокурор должен принимать меры по предотвращению или разрешению конфликта интересов, в том числе, в письменной форме уведомить руководство организации, в которой они работают, о возникшем конфликте интересов, и о возможности его возникновения, как только им станет известно об этом», — сказала глава АДГС.

После поступления соответствующего уведомления руководство, как подчеркнула спикер, «обязано принять соответствующие меры».

«Поэтому, на мой взгляд, лучше не допускать конфликта интересов. Хотя вот сфера ответственности за судей, касательно кадровой работы – это относится к Высшему судебному совету, но вместе с тем, я хочу сказать, что в данном случае конфликт интересов в любом случае будет», — заключила Жаилганова.

Напомним, 26 августа в социальных сетях появилось видео, в котором сказано, что судья Карагандинского областного суда Ерлан Ермеков вымогает $750 тыс. В ролике приводится аудиозапись, в которой, предположительно, Ермеков разговаривает с бизнесменом Русланом Шакаримовым, угрожая последнему и требуя вернуть деньги. 7 сентября было опубликовано новое видео, в котором сказано, что родственники Ермекова дали бизнесмену в долг более $2 млн. Заем якобы оформлен через близких родственников Ермекова – Ахметову (падчерица), Ситбаеву (теща) и Андарову (мать). Также сообщается, что Андарова, в свою очередь, приходится старшей сестрой Орману Андарову – судье Карагандинского областного суда. Кроме того, в ролике сообщается, что супруга Ермекова – Марданова Алия Толеугажиевна работает председателем Октябрьского районного суда Караганды.

Редакция КазТАГ поинтересовалась у председателя Высшего судебного совета Талгата Донакова, проводилась ли проверка после появления указанных видео, каковы ее результаты, а также спросила, может ли он считать работу троих родственников судьями в одном городе, в том числе – двоих из них в одном суде, конфликтом интересов, если нет, то почему? Кроме того, агентство просило в целом прокомментировать указанные видео. Вопросы Высший судебный совет переадресовал в Верховный суд, указав лишь о том, что «в настоящее время на рассмотрение судебного жюри поступило представление председателя Верховного суда в отношении судьи Карагандинского областного суда Ермекова Е.Т. по факту нарушения норм судейской этики».