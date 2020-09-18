Нур-Султан. 18 сентября. КазТАГ – Расширить полномочия участковых готовятся в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.

«Ключевая роль в реформе местной полицейской службы отводится участковым инспекторам полиции, являющимся основным звеном в сфере профилактики правонарушений. Разрабатываются меры по повышению их статуса. Предполагается укрепить институт участковых, повысить должностные оклады и предельные по должности звания», — сказал на заседании общественного совета по вопросам деятельности органов внутренних дел в пятниц министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

По его словам, особое внимание планируется уделить вопросам расширения полномочий участковых в сфере профилактики правонарушений и бытового насилия, а также возродить советы общественности при участковых пунктах.

«В Карагандинской области проводится пилотный проект перехода на «сервисный» формат обеспечения общественной безопасности для установления партнерских отношений с местным сообществом. В ближайшее время такой же проект начнет действовать в столице. Одновременно внедряются в практику пошаговые алгоритмы действий участковых в вопросах коммуникаций с населением», — сказал министр.