Решение об очном обучении в школах будут принимать на начало II четверти – минздрав РК

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Нур-Султан. 18 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Решение о возобновлении очного обучения в школах будет приниматься на начало II четверти, заявила руководитель управления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями министерства здравоохранения Казахстана Роза Кожапова.

«Принятие решения о возобновлении обучения (очного, в школах – КазТАГ) будет приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации на начало II четверти – от того, какова она у нас будет в целом по республике и во всех регионах», — сказала Кожапова на брифинге в пятницу.

По ее словам, точную дату, когда начнется обучение в обычном режиме, назвать сейчас невозможно.

«У нас есть опыт, когда в июне после снятия ограничений был рост заболеваемости. Поэтому мы ежедневно мониторим ситуацию», — сказала Кожапова.

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