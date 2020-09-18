Химиотерапия, лучевая терапия онкобольных при COVID-19 будут прекращены – МЗ РК

Нур-Султан. 18 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Химиотерапия, лучевая терапия онкобольных при COVID-19 будут прекращены, сообщила председатель правления КазНИИ онкологии и радиологии Диляра Кайдарова.

«Мы пересмотрели наши алгоритмы и протоколы обследования, и сейчас для госпитализации в стационар пациенту необходимо иметь отрицательный ПЦР-анализ. Если у пациента будет выявлен COVID-19, то, по международным стандартам, лечение во время COVID-19: химиотерапия, лучевая терапия, будут прекращены», — сказала Кайдарова на брифинге в пятницу.

По ее словам, по поводу лекарственного обеспечения «есть вопросы к СК «Фармация», но их онкологи постоянно решают и сейчас «таких проблем с лекарственным обеспечением нет», все основные препараты для химиотерапии, лучевой терапии имеются в учреждениях.

«Единственное – по сопутствующей терапии двух препаратов нет, но вместо них есть заменитель, тоже оригинал», — сказала спикер.

Она заверила, что онкослужбы в условиях ослабления карантина работают в обычном режиме, оказываются консультативно-диагностические услуги, стационарная помощь оказывается в полном объеме. Во всех поликлиниках, по ее словам, проводятся скрининговые осмотры, консультации районных онкологов, которые могут дать направление на прохождение компьютерной томографии, МРТ, ПЭТ-диагностики, уверяет глава КазНИИ онкологии и радиологии.

«Приходить в поликлинику желательно по записи, с соблюдением правил гигиены», — добавила Кайдарова.