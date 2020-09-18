Ряд незаконных госзакупок был отменен после мониторинга публикаций КазТАГа – «Антикор»

Нур-Султан. 18 сентября. КазТАГ – Ряд незаконных государственных закупок был отменен после мониторинга публикаций Казахского телеграфного агентства (МИА КазТАГ), сообщила офицер по особо важным делам департамента превенции Агентства РК по противодействию коррупции Айнагүл Тукеновна.

«В вопросе выявления (нарушений – КазТАГ) в сфере госзакупок значительную помощь нам оказывают небезразличные граждане и сообщения СМИ. Посредством мониторинга Казахского телеграфного агентства, интернет-газеты Zona.kz (…), общественно-политической газеты «Время» и других интернет-ресурсов, информация направляется в территориальные департаменты для реагирования. В результате ряд таких закупок был отменен», — сообщила Тукеновна на брифинге в пятницу.

Напомним, в начале мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете «Егемен Қазақстан» сообщил, что в Казахстане изменилась процедура распределения средств, и пообещал, что в условиях кризиса в стране на бюджетные средства не будут покупать мебель и автомобили. МИА КазТАГ с самого начала пандемии коронавируса осуществляет мониторинг эффективного распределения государственных средств, посредством мониторинга портала государственных закупок. Например, как выяснило агентство, лоты на покупку легковушек, мебели и многие другие тендеры размещаются как вопреки обещаниям главы государства, так и вопреки сложившейся ситуации, когда казахстанцы оказались вынуждены за свой счет покупать кислородные баллоны, аппараты ИВЛ и лекарства для лечения COVID-19, чтобы спасти жизни своих родных. Подробнее читайте в материале «Тендер во время чумы – как в коронакризис тратят госсредства вопреки обещанию Токаева».