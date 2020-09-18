Совместную незаконную схему коллекторов и частных судоисполнителей выявили в Казахстане

Нур-Султан. 18 сентября. КазТАГ – Совместную незаконную схему коллекторов и частных судебных исполнителей (ЧСИ) выявили в Казахстане, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры.

«В связи с участившимися обращениями граждан, органами прокуратуры проведены проверки в деятельности частных судебных исполнителей, а также проанализирована деятельность коллекторов. По результатам проверок и анализа выявлена схема неправомерного взыскания долгов коллекторскими агентствами совместно с ЧСИ», — говорится в сообщении в пятницу.

По данным надзорного органа, коллекторы на своих аффилированных лиц получали лицензию ЧСИ.

«В итоге через них получали доступ к информационной базе ЧСИ (автоматизированной информационной системе органов исполнительного производства) и неограниченные правовые рычаги (арест и реализация имущества, ограничение на выезд, доступ к банковским счетам и другое) для взыскания задолженности. Между тем, база судоисполнителей является государственной информационной системой, где ЧСИ совершают все исполнительные действия. В ней содержатся персональные данные сторон, допуск к ней посторонних лиц запрещен», — подчеркнули в ведомстве.

Только в Алматы, по данным генпрокуратуры, коллекторами с использованием ЭЦП ключей «своих» ЧСИ заходили в базу судоисполнителей более 200 тыс. раз, где собирали сведения о должниках.

«Такие методы использовали 35 коллекторских агентств Алматы. За предоставление возможности пользоваться исключительными правами предоставленным ЧСИ, недобросовестные судебные исполнители ежемесячно получали вознаграждение в размере Т250-300 тыс. По итогам проверок, по представлению Генеральной прокуратуры из Республиканской палаты ЧСИ исключены 18 судебных исполнителей. Из указанного количества прекращены лицензии двоих ЧСИ, и одна приостановлена, по остальным продолжается исковая работа. Системный администратор заблокировал им доступ в информационную базу АИС ОИП», — заверили в генпрокуратуре.