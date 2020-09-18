Жаилганова: Сокращенные госслужащие перейдут в другие сектора, про мораторий говорить рано

Нур-Султан. 18 сентября. КазТАГ – Сокращенные государственные служащие перейдут в другие сектора экономики, а про мораторий на прием на государственную службу говорить рано, считает председатель Агентства РК по делам государственной службы (АДГС) Анар Жаилганова.

«Сокращение госслужбы – это не означает, что он просто переводится на другую должность на этой же госслужбе. Речь идет о том, что государственными органами совместно с органами занятости населения будет проведена работа по трудоустройству госслужащих, подлежащих сокращению. То есть, сокращенные госслужащие перейдут просто в другие сектора экономики, но не на госслужбу», — сказал Жаилганова на брифинге в пятницу.

Она заверила, что сокращение госслужащих не повлечет за собой дополнительные расходы бюджета.

«Мы полагаем, что выплата выходного пособия будет производиться в рамках средств на содержание данного государственного органа», — сказала глава АДГС.

Она напомнила, что в 2020 году необходимо сократить 10%, а в 2021 году – 15%.

«При этом, доля вакантных должностей у нас составляет 8,5%. В этой связи полагаем, что в этом году сокращение будет обеспечено в основном за счет вакантных должностей, вместе с тем, необходимо учитывать, что вакантные должности могут распределяться и неравномерно. Поэтому по каждому госоргану нужно проводить отдельные расчеты, каждый госорган будет это решать», — отметила спикер.

Также она уточнила, что частично сокращение госслужащих планируют осуществить за счет ежегодной текучки кадров.

«У нас ежегодно высвобождается более 1 тыс. единиц за счет выхода работников на пенсию, а также порядка 6 тыс. человек – у нас сменяемость – ежегодно 6 тыс. госслужащих переходят в частный сектор или иные организации. Вот эти вот инструменты тоже будут использованы. Но в любом случае, мы не будем реальных людей сокращать и оставлять их без работы, конечно, все эти механизмы будут продуманы, и я думаю, что любой руководитель госоргана позаботится о тех людях, которые попадут под сокращение», — заверила руководитель агентства по делам госслужбы.

Также она отметила, что по мораторию на государственную службу еще не принято окончательно решение.

«О моратории еще рано говорить, мы об этом думали, но еще окончательное решение не принято по мораторию, потому что мы в этом году мы безболезненно и без этого можем выполнить поручение главы государства, поэтому этот вопрос всего лишь на стадии обсуждения, поэтому про мораторий пока я сказать не могу. Если будет окончательно принято решение со стороны администрации президента и руководства страны, тогда я об этом дополнительно скажу», — заключила Жаилганова.

Напомним, 1 сентября президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием к народу Казахстана, отметил, что «пандемия и перевод большинства сотрудников госорганов на режим удаленной работы показали, что госаппарат можно и нужно сокращать». Глава государства поручил «ускорить сроки сокращения госаппарата и работников квазигосударственного сектора».