Должны ли богатые делиться с бедными? 18.09.2020 13:00 Евгения САЗОНОВА Общество 132 0 Что обсуждают казахстанские лидеры мнений в социальной сети Facebook. Выпуск 6 Похожие материалы: Бекшин: Наша задача не допустить никаких карантинов Карантин ужесточат, если здравоохранение будет на пределе возможностей – минздрав РК Неэффективные госпрограммы должны быть прекращены — Нацбанк РК «Назарбаев: Мы должны быть готовы к наихудшему сценарию развития пандемии». «Какой национализм возьмет верх в Казахстане – этнический или гражданский?» «Националисты, «патриоты» и классическая оппозиция: кто пойдёт в парламент» «История Алматы в акимах города» В школах сложно обеспечить меры по нераспространению коронавируса – Цой