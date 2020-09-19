Нур-Султан. 19 сентября. КазТАГ – Карантинные меры на выходные дни смягчили в Мангистау, сообщает «Лада».

«Карантинные меры в Мангистау смягчили на выходные дни. В частности, увеличилось количество посетителей в кафе и ресторанах — с 30 до 50 человек. Открылись театры с заполняемостью не более 50%, но не более 50 человек. Такое же требование предъявлено к предприятиям общественного питания, расположенным в торгово-развлекательных центрах», — говорится в сообщении в субботу.

Как уточняется, не допускается проведение коллективных мероприятий.